Corona-Impfpflicht: Reaktionen aus Niederösterreich

„Aufgrund des desaströsen Krisenmanagements der Regierung, das man am besten mit zu wenig, zu spät, zu zögerlich beschreibt, ist leider die Impflicht notwendig geworden, um die Durchimpfungsrate anzuheben", erklärt LHStv. und SPNÖ-Landesparteivorsitzender Franz Schnabl. Die Sozialdemokraten hätten erreicht, dass der aktuelle Gesetzesentwurf zur Impfpflicht gegenüber dem Begutachtungsentwurf in wesentlichen Punkten verbessert worden sei - etwa was die laufende Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit betrifft.

Franz Schnabl Foto: SPNOE

"Wichtig war uns auch, dass bei den Strafen Einkommens- und Vermögensverhältnisse berücksichtigt werden und es keine Umwandlung in Ersatzfreiheitsstrafen gibt", betont Schnabl. Für ihn ebenfalls positiv: Dass das Gesetz automatisch mit 31. Jänner 2024 außer Kraft tritt, sollte das laufende Monitoring dies nicht früher nahelegen.

Bis zur Beschlussfassung am Donnerstag seien allerdings noch Klarstellungen bei den offenen Fragen zu Arbeitsrecht und Impfanreizen notwendig. "Unter anderem muss klar sein, dass am Arbeitsplatz weiter 3G gelten muss“, so der Landesparteivorsitzende der SPÖ Niederösterreich.

NEOS: Collini sieht Impfpflicht kritisch

Indra Collini Foto: Erich Marschik

„Um diese Pandemie zu bekämpfen, braucht es die gesamte Bevölkerung. Deshalb sehe ich eine Impfpflicht kritisch", stellt NEOS-Landessprecherin Indra Collini klar. "Sie wird die Polarisierung in der Gesellschaft weiter vorantreiben und kaum umsetzbar sein. Zudem gibt es viele kritische Stimmen aus allen wesentlichen Bereichen bis hin zu Verfassungsjuristen, die schon jetzt massive Bedenken haben.“