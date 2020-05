"Letztendlich führt bei so einem Rechnungshofbericht kein Weg an einem Untersuchungsausschuss vorbei", sagte Landessprecherin Regina Petrik am Mittwoch in Eisenstadt. Den Antrag dazu wolle man nach Abschluss der Verfassungsgespräche stellen.

"Wir stellen als Grüne im Burgenland sehr wohl die Frage: Wer ist denn politisch dafür verantwortlich, dass hier das Burgenland um so viele Millionen umgefallen ist?", stellte Petrik fest. "Entweder war es nur fahrlässig oder man hat sich sehenden Auges über den Tisch ziehen lassen." Es gelte, zu fragen: "Wer trägt die politische Verantwortung, dass dieser Skandal überhaupt möglich war?"

Petrik will nun mit den anderen Parteien über einen U-Ausschuss sprechen. "Wir werden diesen Antrag dann stellen, wenn wir die neu überarbeitete Landesverfassung beschlossen haben." Man sei bereits in der Schlussphase der Verhandlungen. Davon ausgehend, dass die Verfassungsänderung im Juli beschlossen werde, könne man im September den Antrag zur Einsetzung des Ausschusses stellen: "Aus meiner Sicht kann der noch im Jahr 2020 zu arbeiten beginnen", so die Landessprecherin.

Es wäre ein Leichtes gewesen, sich die Unterlagen anzuschauen und sich zu fragen, warum die Wohnungen so niedrig bewertet worden seien, stellte David Ellensohn, der Klubobmann der Wiener Grünen, fest. 1.000 Wohnungen, hauptsächlich in Wien und in Linz, seien mit insgesamt 17 Mio. Euro bewertet worden. "Das heißt, 17.000 Euro für eine Wohnung. Ich glaube, in der ganzen Republik gibt's keine Ecke, wo man eine Wohnung um 17.000 Euro kaufen kann."

Aus den Gutachten sei die Summe berechnet worden, die das Burgenland bekommen habe, "wo viele, viele Millionen - sicher im zweistelligen Bereich - verloren gegangen sind. Das wird noch Arbeit sein, die kommt noch auf die burgenländische Politik zu."

Ellensohns Sachverhaltsdarstellung, mit der er "die gesamte rot-blaue Landesregierung von damals" angezeigt habe, sei von der Staatsanwaltschaft im Jänner 2019 niedergelegt worden. Am Tag darauf habe Hans Peter Doskozil (SPÖ, damals noch Landesrat, Anm.) seine Anzeige eingebracht. "Der Gegenstand der Untersuchungen ist der gleiche", er sei "froh, dass es überhaupt weiterverfolgt wird", meinte Ellensohn. Der Wiener Klubchef zollte dem Burgenländischen Landes-Rechnungshof Lob für dessen Prüfbericht zum Thema.

Bereits "abgedreht" habe man inzwischen die Möglichkeit zur kurzfristigen Vermietung der Sozialwohnungen, so Ellensohn. Außerdem treten die Grünen für eine Regelung ein, wonach Wohnungen im Besitz von gemeinnützigen Genossenschaften bei einem Verkauf auch wieder von solchen übernommen werden sollten, oder man biete sie zumindest der betroffenen Kommune zum Kauf an.