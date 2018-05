Wissenschaft und Forschung für die Entwicklung einer konkurrenzfähigen Wirtschaft einzusetzen. Dieses Vorhaben verfolgt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auch in ihrem Bundesland. Der Niederösterreicher Alexander Pretsch zeigt mit seinem Unternehmen, Oxford Antibiotic Group, wie es geht.

Pretsch hat 2017 die Firma mit Standorten in Oxford und in Tulln gegründet. Geforscht wird an der englischen Elite-Uni und an der IMC FH Krems, wo über 100 Biochemie-Studenten ihre Ausbildung absolvieren.

„Oxford hat die Qualität für Forscher und öffnet international viele Türen“, sagt Pretsch beim Besuch einer NÖ-Delegation in Oxford mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an der Spitze. Hier forscht er unter anderem an einer weltweit ganz neuen Antibiotika-Klasse (synthetisch hergestellt), die multiresistente Keime bekämpfen soll. Der Wirkstoff kann bei Lungenentzündungen oder der Heilung offener Wunden helfen. Dafür hat sich der Forscher auch Top-Biochemiker vom IMC geangelt und nutzt die Standortfaktoren beider Länder aus: „Gekocht wird im Labor in Oxford, in der Heimat erfolgt das Feintuning, um die Medizin für Menschen zugänglich zu machen.“

Wissensaustausch nach Brexit in Gefahr

Eine vorbildliche Kooperation zwischen den Ländern, die aber in Gefahr ist. Denn noch weiß niemand genau, wie sich der Brexit auf diesen Wissenschafts- und Forschungsaustausch auswirken wird. Der Ausstieg Englands aus der EU ist für März kommenden Jahres geplant. In der Übergangsfrist bis zum Jahr 2020 können Österreicher in Großbritannien problemlos studieren, dann ist alles offen. „Wir wollen auch danach den Studierenden unserer Fachhochschulen ermöglichen, das eine oder andere Modul in Oxford zu absolvieren, das bei uns angerechnet wird“, erklärt Mikl-Leitner.

Doch neben den bürokratischen sind auch die Leistungen nicht selten eine Hürde. Unter den mehr als 23.000 Studenten in Oxford sind nur die Besten der Besten. „Viele scheitern am geforderten Englisch-Niveau C2“, so Pretsch. Das ist die höchste Kompetenzstufe für die englische Sprache. Aktuell haben 92 Österreicher auch diese Hürde gemeistert. Die meisten von ihnen wollen jedoch nach der Ausbildung in Oxford wieder zurück nach Österreich.

Die elite Uni in Oxford | Walter Fahrnberger

Aber nicht nur die Studenten, auch das Land kann viel von Oxford mit der 800-jährigen Geschichte seiner Universität lernen. Dort haben neben 46 Nobelpreisträgern und 25 britischen Premierminister viele Persönlichkeiten studiert. Der irische Schriftsteller Oscar Wilde zählt ebenso dazu wie der im März verstorbene britische Naturwissenschaftler Stephen Hawking oder der frühere US-Präsident Bill Clinton.

Voneinander lernen wollen die beiden Länder auch im Bereich von E-Government und Digitalisierung. Die Briten sind in digitaler Verwaltung weltweit im Spitzenfeld. Hier ist ein Erfahrungsaustausch mit Österreich zur international bereits erprobten Homepage geplant. Beim Breitbandausbau hingegen setzt Großbritannien im Gegensatz zu Niederösterreich auch in den entlegenen Regionen auf freien Wettbewerb.