Gespräche gestartet Kindergarten-Eintrittsalter könnte in NÖ gesenkt werden

I n Niederösterreich sind auf politischer Ebene Gespräche über die Kinderbetreuung gestartet. Von zweieinhalb Jahren auf zwei Jahre gesenkt werden könnte das Eintrittsalter in den Kindergarten, kündigte die Landes-SPÖ am Montag in einer Aussendung an.