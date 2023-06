Asyl- und Migrationspakt der EU: Karner „möchte ins Tun kommen“

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) traf sich am Dienstag mit der Schweizer Bundesrätin für Justiz und Polizei, Elisabeth Baume-Schneider (Sozialdemokratische Partei der Schweiz), für ein Arbeitsgespräch in Dürnstein (Bezirk Krems-Land). Die beiden behandelten Themen rund um den Asyl- und Migrationspakt der Europäischen Union, die Migrationslage in Europa und die bilaterale polizeiliche Zusammenarbeit.

Vor rund zwei Wochen hatte sich der Rat der 27 EU-Innenministerinnen und -minister in Luxemburg auf einen Kompromiss zur Verschärfung der Asylregeln geeinigt. So sollen Menschen, die aus als sicher geltenden Staaten ankommen, nach dem Übertreten der Grenze in haftähnliche, streng kontrollierte Aufnahmeeinrichtungen in der Nähe kommen. Hat die Antragstellerin oder der Antragsteller keine Chancen auf Asyl, soll sie oder er sofort zurückgeschickt werden. Der Vorgang soll maximal sechs Monate dauern, also rasch abgeschlossen sein.

Beschluss auf EU-Ebene soll zu Taten führen

Da das aktuelle System an vielen Stellen nicht funktioniere, sei es notwendig und richtig gewesen, den Beschluss für schärfere Regeln auf EU-Ebene zu fassen, erklärte Karner anlässlich seines Arbeitsgespräches mit Baume-Schneider. Aufgrund der hohen Anzahl an Asylanträgen in Österreich und der Schweiz „geht es darum, dass das, was beschlossen wurde, sehr konkret mit Leben erfüllt wird und dass wir auch ins Tun kommen - als Europäische Kommission und als europäische Länder“, ergänzte er. Auch aus Sicht der Schweiz „war die Entscheidung in Luxemburg sehr wichtig“, fügte Baume-Schneider hinzu.

„Wir haben vor ein paar Tagen wieder gesehen, wie tödlich die Schleppermafia ist“, sagte Karner mit Blick auf das Bootsunglück vor Griechenland, bei dem hunderte tote Migrantinnen und Migranten befürchtet werden. „Es ist notwendig, dass wir dieses Geschäft durchkreuzen, als EU dagegenhalten und diesen brutalen Banden die Geschäftsgrundlage entziehen, indem wir an den Außengrenzen in Zukunft klare Regeln haben“, meinte Karner. Dies sei sowohl für Österreich als auch die Schweiz sehr bedeutsam, da beide Länder stark von Binnenmigration innerhalb des Schengenraumes betroffen seien.

Baume-Schneider hebt die Solidarität hervor

Die Schweizer Bundesrätin machte darauf aufmerksam, bei schnelleren Asylentscheidungen nicht darauf zu vergessen, die hohen Menschenrechtsansprüche umzusetzen. „Für uns in der Schweiz ist es wichtig, dass dieser Solidaritätsmechanismus nicht nur ein Slogan oder ein Konzept ist, sondern dass man jetzt schaut, wie man das organisiert“, sagte sie.

Das Motto bei der Umverteilung von asylsuchenden Menschen soll nach der Einigung der EU-Länder nun „verpflichtende Solidarität“ statt „verpflichtende Verteilung“ lauten. Mitgliedstaaten, die sich diesbezüglich in einer schwierigen Situation befinden, können solidarisch Hilfe erhalten. Zudem sollen künftig jene Länder, die keine Migrantinnen und Migranten aufnehmen wollen, 20.000 Euro pro abgelehnter Person zahlen.

Lob für Zusammenarbeit von beiden Seiten

Das zweite große Thema beim Arbeitsgespräch war die konkrete polizeiliche Kooperation zwischen Österreich und der Schweiz. Konkret gehe es um den Datenaustausch und -abgleich, etwa im Bereich des Drogenhandels, berichtete Karner.

„Es gibt eine traditionell gute Zusammenarbeit zwischen Österreich und der Schweiz“, lobte Österreichs Innenminister. Er wolle diese „gute Arbeit“ mit Baume-Schneider auch in Zukunft fortsetzen. Die Schweizerin wiederum freute sich, dass die Zusammenarbeit im Bereich der Migration nun besser klappt als 2022.