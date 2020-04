Von einer "Ansammlung an Unwahrheiten, Fehlinformationen und vielleicht sogar bewussten Fehlinterpretationen" sprach ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner in der gestrigen Landtagssitzung. Zu fast jeder Wortmeldung der Opposition müsste er einiges richtigstellen, das würde aber den Rahmen sprengen, meinte der ÖVP-Politiker. Gefolgt von Applaus der ÖVP-Abgeordneten und Buhrufen der Polit-Gegner.

Die neue Situation der Coronakrise stelle auf allen Ebenen vor neue Herausforderungen, meinte Ebner. Dieser Verantwortung sei man bisher aber gerecht geworden. Er ortet einen Zusammenhang zwischen der Höhe der politischen Forderung und dem Maß an politischer Verantwortung. Umso weniger Verantwortung jemand zu tragen meine, desto größer seien seine Forderungen, vermutete er. "Solange man kein politisches Versprechen einlösen muss, kann man jedes einbringen." Und dann kam der Satz, der schon während der Sitzung und nun auch nachträglich für Wirbel sorgt: "Für mich sind falsche Versprechen immer wieder gebrochene Versprechen und in Wahrheit gesprochene Verbrechen."

Schon während Ebners Wortmeldung schaltete sich dazu die Dritte Landtagspräsidentin Karin Renner (SPÖ) ein, wies darauf hin, dass das etwas zu viel gewesen sei, und ersuchte Ebner um eine angemessene Wortwahl. Im Saal erklangen neuerdings Applaus und Aufregung gleichermaßen.

SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar sprach heute von einem handfesten Eklat. "Landesgeschäftsführer Ebner hat mit seiner Aussage, wonach eingebrachte Oppositions-Anträge ‚gesprochene Verbrechen‘ sind, eine Linie überschritten. Eine öffentliche Entschuldigung ist das Mindeste, was sich die anderen Parteien erwarten können. Diese Arroganz und Präpotenz, welche so mancher niederösterreichische ÖVP-Mandatar an den Tag legt, ist nicht zu ertragen und entspricht bestimmt nicht der Würde des Landtags", meint der Sozialdemokrat.

Eine Entschuldigung ist von Ebner dazu aber nicht zu erwarten. Der türkise Landesgeschäftsführer stellt in einer Aussendung seiner Aussage ähnliche Zitate gegenüber: „Ein gebrochenes Versprechen ist ein gesprochenes Verbrechen“, zitiert er etwa den ehemaligen deutschen Bundespräsidenten (SPD) Johannes Rau oder die ehemalige SPÖ-Nationalratsabgeordnete Melitta Trunk. Dem sei nichts hinzuzufügen, sagt Landes-ÖVP-Sprecher Günther Haslauer auf NÖN-Nachfrage. Und betont dann: "Trotz des Ernstes der Coronakrise sorgt das Eigentor der SPÖ bei der Landespartei für kurzfristige Erheiterung."