Ärztliche Hausapotheken „mit extrem positiver Ökobilanz“

Der Streit zwischen Österreichischer Ärztekammer und Österreichischer Apothekerkammer bezüglich dem Thema „Ärztliche Hausapotheke“ wird immer stärker. Wie sieht die Ärztekammer für Niederösterreich das Ganze?

Patientinnen und Patienten werden schneller gesund, wenn sie rasch und ohne großen Aufwand mit ihrer Therapie beginnen können, das ist logisch. Durch eine gesetzliche Regelung, wonach nur wenige Ordinationen eine Hausapotheke führen dürfen, wird dieser optimale Therapiebeginn jedoch verhindert, so die blau-gelbe Ärztevertretung.

Max Wudy, Vizepräsident der Ärztekammer für Niederösterreich und Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte, meint dazu: „Gerne wird von der Apothekerkammer als Argument gegen ärztliche Hausapotheken das Vier-Augen-Prinzip vorgebracht. Doch es ist nicht schlüssig. Vermutlich fände es jeder geradezu absurd, wenn man Patientinnen und Patenten im Krankenhaus ein Rezept in die Hand gäbe, mit dem sie die Medikamente aus der Spitalsapotheke abholen, nur damit die oder der Angestellte der Apotheker ein Auge darauf werfen kann. Selbstverständlich vertraut man den Spitalsärztinnen und Spitalsärzten, dass diese die richtige Therapie für die kranken Menschen auswählen. Warum also soll dies in der Ordination nicht ebenso funktionieren?“

Erwiesen ist, dass Patientinnen und Patienten ihre Medikamente korrekter einnehmen, wenn sie diese direkt bei der Diagnosestellung durch ihre Ärztinnen und Ärzte auch gleich von diesen erhalten und über die korrekte Einnahme aufgeklärt werden. Wudy: „So kann die Compliance bei den Patientinnen und Patienten einfach und kostengünstig gesteigert werden.“

62 Millionen Autokilometer einsparen ...

Vor einigen Jahren wurde der ökologische Aspekt ärztlicher Hausapotheken untersucht. Konkret ging es in der Studie um die Ausweitung der ärztlichen Hausapotheken und der damit verbundenen Einsparung des CO2-Ausstoßes.

Harald Schlögel, der Präsident der Ärztekammer für Niederösterreich, kann sich noch gut an die Untersuchung erinnern: „Die Ergebnisse des unabhängigen Energieinstituts an der Johannes-Kepler-Universität Linz sind noch immer höchst brisant. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschafter haben berechnet, dass, wenn jede Ordination eine ärztliche Hausapotheke hätte, dadurch rund 62 Millionen gefahrene Autokilometer (österreichweit) eingespart werden könnten. Dem gegenüber würde bei einem fiktiven Wegfall aller Hausapotheken rein ökologisch betrachtet ein zusätzlicher Fahrtaufwand für die Bevölkerung von 103 Millionen Kilometern pro Jahr (österreichweit) entstehen. Der CO2-Ausstoß würde dadurch um mehr als 14.000 Tonnen steigen.“

Die Zahlen belegen eindeutig die Notwendigkeit einer zeitgemäßen Medikamentendistribution mit Hilfe ärztlicher Hausapotheken in Österreich, sind sich Schlögel und Wudy einig.