„Nach intensiven Vorarbeiten konnten wir Niederösterreich als Pilotbundesland für den elektronischen Impfpass erfolgreich einreichen“, freut sich NÖGUS-Vorsitzender Landesrat Martin Eichtinger. Das bedeutet: „Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher profitieren so vorzeitig vom neuen Service.“

Im E-Impfpass werden die Impfungen der Patienten festgehalten. Im Rahmen des Pilotprojektes wird in Niederösterreich, Steiermark und Wien der Inhalt des E-Impfpasses erarbeitet und die technische Infrastruktur in der elektronischen Gesundheitsakte errichtet. Ab Herbst 2019 werden in Niederösterreich in einem ersten Schritt rund 30 niedergelassene Kinderärzte und Ärzte der Allgemeinmedizin an den E-Impfpass angebunden. Gestartet wird mit dem Kinderimpfkonzept für Kinder von 0 bis 6 Jahren bzw. beim Schuleintritt.

Ausrollung bis 2021

„Schutzimpfungen gehören zu den wichtigsten und wirksamsten präventiven Maßnahmen, die in der Medizin zur Verfügung stehen“, betont NÖ Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Sofern man auch an die Auffrischungen denkt. „Die digitale Erfassung wird dazu beitragen, dass wichtige Impfungen nicht vergessen werden und somit Impflücken geschlossen werden können.“

Denn: Ein Erinnerungssystem erinnert an anstehende Impfungen. Der E-Impfpass soll dazu beitragen, Doppelimpfungen zu vermieden und die Durchimpfungsrate zu steigern. Nach der Evaluierung des Pilotprojektes ist ab dem Jahr 2021 die österreichweite Ausrollung geplant.