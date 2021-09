Um die Zusammenarbeit zwischen medizinischer Forschung und Praxis in Niederösterreich weiter voranzutreiben, schlossen heute das Land Niederösterreich und die niederösterreichische Landesgesundheitsagentur gemeinsam mit der Kremser Karl Landsteiner Privatuniversität eine Kooperationsvereinbarung im Forschungsbereich ab.

Mit Blick auf die bisherige blaugelbe Forschungslandschaft, wie dem Krebsbehandlungs- und forschungszentrum MedAustron in Wiener Neustadt, streicht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Bedeutung der Kooperation zwischen Wissenschaft und medizinischem Alltag hervor: „Das ist die Grundlage dafür, dass wir auch in Zukunft die beste Gesundheitsversorgung garantieren können.“

Der Kooperationsvertrag sieht unter anderem sogenannte „Forschungsfreiräume“ für Mediziner vor. Hierbei übernimmt die Karl Landsteiner Privatuniversität die Personalkosten für forschende Mediziner. Die Landesgesundheitsagentur kann dadurch weiteres ärztliches Personal anstellen.

Zeit für Forschung

„Forschen bedeutet auch, Zeit dafür zu haben“, betont Konrad Kogler, Vorstand der Landesgesundheitsagentur und freut sich über die Kooperationsvereinbarung. Diesen Aspekt streicht auch Rudolf Mallinger, Direktor der Karl Landsteiner Privatuniversität, hervor: „Forschende Ärztinnen und Ärzte, die auch einer klinischen Tätigkeit nachgehen, brauchen auch Zeit für die Forschungsarbeit.“

Zurzeit wird in 147 Projekten geforscht. So beispielsweise zu den Ursachen von Schwindelgefühl und Taubheit am Universitätsklinikum Krems, zu Veränderungen im Nervensystem nach Schlaganfällen am Universitätsklinikum Tulln und zur Frühdiagnose von Neuroborreliose am Universitätsklinikum St. Pölten.