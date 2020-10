Im Zuge eines Pressegespräches in St. Pölten wurde heute Bilanz über die Lebensmittelkontrolle 2019 und über das erste Halbjahr 2020 in Niederösterreich gezogen. Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl informierte gemeinsam mit Walter Mittendorfer von der Abteilung Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelkontrolle beim Amt der NÖ Landesregierung über den Stand der Dinge.

Im Jahr 2019 wurden in Niederösterreich 7.985 Revisionen nach den Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz durchgeführt. Schnabl erläutert: „Von den 24.355 Betrieben der Lebensmittelbranche erhielten im Vorjahr 5.605 Betriebe Besuch von der Lebensmittelkontrolle. Dabei wurde der Probenplan mit 5.233 Proben zu 101,1 Prozent übererfüllt.“

Kaugummiautomaten und Kinderkostüme

Zusätzlich zu den 74 bundesweiten Aktionen setzte man sich in Niederösterreich sechs weitere Schwerpunkte: Sowohl Marchfeldspargel, Olivenöl, Wachauer Marillen, Grillfleisch als auch Proben aus Kaugummiautomaten und Kinderkostüme wurden landesweit kontrolliert. Bei Grillfleisch kam es zu 15 bis 20 Prozent an Beanstandungen aufgrund ungenügender Tauglichkeit am Ende der Verbrauchsfrist.

Kaugummiautomaten würden das Produkt nicht nachteilig beeinflussen und bei Kinderkostümen konnte nur eines von zehn als leicht entflammbar identifiziert werden. Auch bei Marchfeldspargel, Olivenöl und Wachauer Marillen konnten keine bedeutenden Mängel festgestellt werden.

Insgesamt waren 85,9 Prozent aller untersuchten Proben inländischer Waren in Ordnung und 14,1 Prozent zu beanstanden. Davon galten 2,1 Prozent als „gesundheitsschädlich“ und 15,8 Prozent als „für den Verzehr ungeeignet“. Der Großteil der Beanstandungen waren Proben mit Kennzeichnungsmängel oder „Zusammensetzungen von Proben, welche nicht den Angaben entsprachen“.

Mittendorfer betonte, dass das Motto „Beraten statt Strafen“ bei der Lebensmittelkontrolle im Mittelpunkt stehe. Im Vergleich zu 2018 ist die Zahl an beanstandeten Proben um rund fünf Prozent gesunken. „Die Lebensmittelsicherheit steigt von Jahr zu Jahr. Wir haben eine hohe Sicherheit, was die Qualität und die Herkunft der regionalen Produkte betrifft.“, behauptete Schnabl.

Kontrollen trotz Corona

Mittendorfer ergänzte: „Die neuesten Zahlen des ersten Halbjahres 2020 zeigen, dass das Land seine scharfen Kontrollen auch im heurigen Corona-Jahr in vollem Umfang aufrechterhält. So wurden im ersten Halbjahr 1.649 Betriebe kontrolliert und 2.261 Proben untersucht. Lediglich acht davon mussten als gesundheitsschädlich eingestuft werden, 46 waren für den Verzehr beziehungsweise Gebrauch ungeeignet.“

Während des Lockdowns konzentrierte man sich zwar auf die Schlüsselaufgaben, ab Mitte Mai wurde jedoch der Normalbetrieb wieder schrittweise aufgenommen.