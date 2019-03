Nach der Forderung der Wiener Ärztekammer nach einer indirekten Impfpflicht gibt es auch aus NÖ Stimmen für eine solche. Wie etwa von NÖ-Ärztekammer-Vizepräsident Dietmar Baumgartner: „Man müsste eine Impfpflicht in gewisser Form einführen.“

Wie eine Impfpflicht aussehen könnte? „Wir glauben, dass man unterschiedliche Modelle zu diskutieren hat“, betont Karl Zwiauer, Initiator des NÖ Impftages, einer Fortbildungsveranstaltung für Ärzte und Apotheker am 16. März in St. Pölten. Eine Möglichkeit wäre, einen Teil des Kindergeldes zurückzuhalten, wenn nicht geimpft wird – wie bei verpflichtenden Untersuchungen, die im Rahmen des Mutter-Kind-Passes nicht gemacht werden. Eine weitere, dass Kinder nur geimpft in den Kindergarten dürfen. Wie in Amerika. Eine richtige Strafe wiederum hält Baumgartner für den letztmöglichen Weg. Doch auch das gibt es. In Kroatien und Slowenien etwa, mit Strafen bis zu 400 Euro.

Warum Impfen so heiß diskutiert wird? Ein Beispiel: 77 Masernfälle gab es 2018 in Österreich, heuer bis Anfang März waren es bereits 58. Ein Viertel der Betroffenen muss ins Spital, ein Fünftel hat Komplikationen. Und: Einer vor 1.000 verstirbt. Vor allem aber, so Maria Paulke-Korinek vom Sozialministerium, fürchte man sich vor der subakuten sklerosierenden Panenzephalitis. Dabei kommt es Jahre später zu einem fortschreitenden Gehirnzerfall, der tödlich endet. Das höchste Risiko haben Babys, die unter einem Jahr an Masern erkranken.

Mehr Geimpfte, um andere zu schützen

Desto mehr Menschen aber geimpft sind, umso eher werden dadurch auch jene geschützt, die nicht geimpft werden können, weil sie etwa zu jung sind oder Immunerkrankungen haben. Dennoch wollen viele Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen. Ein Argument war etwa die Wakefield-Studie, die einen Zusammenhang zwischen Impfen und Autismus behauptete. Die Studie aber stellte sich als Fälschung heraus. Und: Zahlreiche Studien widerlegten einen Zusammenhang.

Auf Beratung setzt unter anderem die Apothekerkammer. Info- und Aufklärungsarbeit seien laut NÖ-Apothekerkammer-Präsident Peter Gonda für Apotheker neben der Bereitstellung von ausreichend Impfstoffen eine enorm wichtige Aufgabe.