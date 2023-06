ÖGK: Neue Ärztinnen und Ärzte unter Vertrag

Fixiert wurde auch das Ärzteteam für die Primärversorgungseinrichtung (PVE) Mauer bei Amstetten, die 2024 in Betrieb gehen soll.

Das gab der Landesstellenausschuss der ÖGK in Niederösterreich nach seiner heutigen Sitzung bekannt.

„Wir freuen uns über das Vertrauen der neuen Vertragspartnerinnen und Vertragspartner und auf eine gute Kooperation im Interesse der Versichertengemeinschaft“, erklärt der Vorsitzende des Landesstellenausschusses der ÖGK in Niederösterreich, Norbert Fidler: „Damit bleibt die medizinische Versorgung in Niederösterreich auf hohem Niveau. Denn jede und jeder – unabhängig von Alter, Wohnort oder Einkommen – soll die Behandlung erhalten, die notwendig ist! Dabei sind wir der Ärztekammer für Niederösterreich dankbar für die gute Zusammenarbeit bei der Sicherung der medizinischen Versorgung in unserem Bundesland.“

Vergeben wurden zwölf freie Planstellen für Allgemeinmedizin, jeweils eine Kassen-Facharztstelle für Urologie und HNO und fünf Stellen für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.

Bewährt hat sich auch das Gruppenpraxismodell mit Jobsharing: Sechs weitere Praxen, davon zwei für Allgemeinmedizin sowie jeweils eine weitere für Chirurgie, Innere Medizin, Urologie und Unfallchirurgie werden in Niederösterreich den Betrieb aufnehmen.

Neue Vertragspartner der ÖGK in Niederösterreich

Ärztinnen/Ärzte für Allgemeinmedizin

Altlengbach

Brand-Laaben

Bruck an der Leitha

Horn

Kirchberg am Wechsel

Laa an der Thaya

Maissau

Neumarkt an der Ybbs

Pöchlarn

Wilhelmsburg

Wildendürnbach

Ziersdorf

Fachärzte

Korneuburg - HNO

Mistelbach - Urologie

Ärztinnen/Ärzte für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

Gföhl

Lichtenau im Waldviertel

Schwechat

Sieghartskirchen

Waidhofen an der Ybbs

Gruppenpraxen mit Jobsharing

Amstetten - Innere Medizin

Asparn an der Zaya - Allgemeinmedizin

Bruck an der Leitha - Urologie

Hainburg an der Donau - Chirurgie

Sallingberg - Allgemeinmedizin

Wiener Neustadt - Unfallchirurgie