Alle 27 Krankenhaus-Standorte in Niederösterreich bleiben bestehen. Darauf hatten sich vor kurzem alle Politisch-Zuständigen über die Parteigrenzen hinweg geeinigt. Die Rahmenbedingung ist eine von vier Leitlinien für den Regionalen Strukturplan Gesundheit. In diesem geht es darum, wie die Gesundheitsversorgung in Niederösterreich künftig aussehen soll.

Der Regionale Strukturplan Gesundheit Niederösterreich 2025 Teil 1 wurde nun nach Einbindung von Experten und der Patientenanwaltschaft sowie der Abstimmungen mit der NÖ Gebietskrankenkasse und dem Gesundheitsministerium von der Landeszielsteuerungskommission verabschiedet.

Weichen für die Zukunft

„Um den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern weiterhin die bestmögliche Gesundheitsversorgung zu bieten, werden wir mit dem RSG NÖ 2025 jetzt die richtigen Weichenstellungen für die nächsten sieben Jahre treffen“, betonen Landesrat Martin Eichtinger, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Landesrat Gottfried Waldhäusl. „Dieser Beschluss ist ein gemeinsamer Beschluss der Landesregierung, der NÖ Gebietskrankenkasse und dem Gesundheitsministerium. Denn wenn es um die Gesundheit der Menschen in Niederösterreich geht, geht es nie um Partei- oder Interessenspolitik, sondern immer um die Verpflichtung, den Bedürfnissen der Menschen so nahe wie möglich zu sein.“



Neben der Garantie der Standorte sehen die Leitlinien des RSG auch vor, dass die medizinische Leistungsversorgung in allen Regionen gesichert ist und künftige Entwicklungen zeitgerecht angepasst werden können, neue Bedürfnisse beantwortet werden, die Angebote im Gesundheitswesen vernetzter werden und dass die Leistungen ausgebaut werden.