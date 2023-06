Bitte warten: Ärztepool für offene Kassenstellen gibt es noch nicht

Niederösterreich fehlen die Ärztinnen und Ärzte. Das zeigte die ÖVP zuletzt wieder auf. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner präsentierte ein Gutachten eines Europarechtsexperten, um Deutschen künftig den Zugang zu österreichischen Medizin-Unis zu erschweren. Aus ihrer Sicht braucht es die Plätze, um den hierzulande benötigten Mediziner-Nachwuchs auszubilden. Gleichzeitig stellte sie Forderungen an die ÖGK nach einer Attraktivierung der Kassenstellen. Um die vor der Landtagswahl von Mikl-Leitner, dem damaligen Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP), der ÖGK und Ärztekammer (ÄK) präsentierte „blau-gelbe Gesundheitsoffensive“ ist es hingegen ruhig geworden.

Durch die Gründung eines Pools an Vertretungsärzten sollen, wie im Dezember 2022 angekündigt, offene Kassenstellen vorübergehend besetzt werden können. Starten sollte das Projekt im ersten Quartal 2023 in Mistelbach, Maissau (Bezirk Hollabrunn) und Gänserndorf. Passiert ist das bisher nicht.

Aus der ÖVP heißt es, dass sich ÖGK und ÄK noch auf Details zur Umsetzung einigen müssen. Zuständig sieht sich die Partei dafür nun aber nicht mehr. Weil Eichtinger nicht mehr NÖGUS-Vorsitzender ist, sondern der FPÖler Christoph Luisser, liege die Verantwortung nun in seinem Ressort, sagt ein ÖVP-Sprecher. Die FPÖ widerspricht. Sie habe sich mit dem Projekt bisher nicht beschäftigt, heißt es auf NÖN-Nachfrage.

Ärztekammer-Präsident Harald Schlögel, Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschusses Norbert Fidler, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der damalige NÖGUS-Vorsitzende und Landesrat Martin Eichtinger präsentierten im Dezember die "blau-gelbe Gesundheitsoffensive". Foto: NLK/Filzwieser, NLK Filzwieser

Die Ärztekammer Niederösterreich wiederum betont, dass es sich um ein Projekt mit der Wiener ÄK handle und man auf deren Entscheidung warte. Die ÖGK informiert, dass derzeit über Honorare und Haftungsfragen diskutiert werde. An dem Projekt hält man dort aber fest:„Wir sind optimistisch, dass über den Sommer die finalen Gespräche stattfinden können und das Projekt dann zügig umgesetzt wird“, versichert ein ÖGK-Sprecher.

48 Kassenstellen sind zurzeit in Niederösterreich umgesetzt

Während über Zuständigkeiten und die Umsetzung noch diskutiert wird, hat sich am Mangel an Kassenärztinnen und -ärzten seit der Ankündigung der „blau-gelben Gesundheitsoffensive“ jedenfalls nichts geändert: Im Dezember 2022 waren 53 Kassenstellen offen, heute sind es 48 in Einzelordinationen und weitere in Gruppenpraxen.