NÖ baut psychiatrisches Betreuungsangebot aus .

Die Betreuungsplätze für die psychiatrische Rehabilitation in Niederösterreich sollen ausgebaut werden. 117 zusätzliche stationäre Betten werden an den Standorten Klosterneuburg (Bezirk Tulln) und Gars am Kamp (Bezirk Horn) geschaffen, teilten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Martin Eichtinger (beide ÖVP) am Dienstag in einer Aussendung mit.