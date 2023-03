Primärversorgungszentren: „Wir Ärzte sind keine Verhinderer!“

Werbung

Ziel ist eine Verdreifachung bis 2025 (derzeit gibt es 39 Primärversorgungszentren in sieben Bundesländern, 121 sollen es werden), gab Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) mit ÖVP-Gesundheitssprecher Josef Smolle bekannt. Mit der Novelle soll auch die Ärztekammer entmachtet werden, wenn sich bei einem Engpass künftig sechs Monate lang keine neuen Ärzte finden.

„Arbeiten konsequent am Ausbau weiter“

Aktuell sind in Niederösterreich fünf Gesundheitszentren (Schwechat, Böheimkirchen, St. Pölten-Süd, Purgstall und Gloggnitz) sowie ein Gesundheitsnetzwerk in Niederösterreich in Betrieb. Das PVZ-Netzwerk Melker Voralpenland umfasst die Gemeinden Bischofstetten, Hürm, Kilb, Kirnberg, Mank, St. Leonhard und Texingtal.

In Breitenfurt, Tullnerfeld, Melk, Amstetten-Mauer und St. Pölten-Nord sind weitere Gesundheitszentren beschlossen und in Umsetzung, sodass in Zukunft elf Einheiten zur Verfügung stehen werden. Mit weiteren Standorten werden Gespräche geführt. „Wir wissen, die Primärversorgungseinrichtungen sind in Zukunft nicht wegzudenken. Wir arbeiten in Niederösterreich konsequent am Ausbau weiter“, hört man aus dem Büro von Landesrat Martin Eichtinger.

„Kein Projekt blockiert“

Dass es von diesen Primärversorgungseinrichtungen derzeit zu wenige gibt, liege am Widerstand der Ärztekammer, hatte Gesundheitsminister Rauch Ende Jänner beklagt. „Dass die Ärztekammer bei der Einrichtung einer Primärversorgungseinheit ein Vetorecht hat, halte ich für einen Anachronismus", kündigte er eine Änderung der gesetzlichen Voraussetzungen an.

Nun macht die Regierung ernst: Sind in einer Versorgungsregion zwei Stellen von Allgemeinmedizinern oder Kinderärzten unbesetzt, haben Ärztekammer und Österreichische Gesundheitskasse künftig sechs Monate Zeit, neue Ärzte zu finden, sehen die Pläne vor. Danach sollen Landesregierung und Österreichische Gesundheitskasse gemeinsam eine Primärversorgungseinrichtung ausschreiben können - die Zustimmung der Ärztekammer wäre nicht mehr notwendig.

Harald Schlögel, Präsident der Ärztekammer Niederösterreich, kontert: „Sorry, aber mir ist kein Fall bekannt, wo die Ärztekammer irgendein ein Projekt in Niederösterreich blockiert hat. Wir sind keine Verhinderer! Ich arbeite immer lösungsorientiert.“

Und der Mödlinger HNO-Arzr appelliert an den Hausverstand: „Wir müssen gute lokale Lösungen finden.“ „Reinen Aktionismus“ ortet Johannes Steinhart, der Präsident der Österreichischen Ärztekammer. Diese Pläne wirken „alles andere als durchdacht“, denn: „Wenn die Rahmenbedingungen so unattraktiv sind, dass sich keine Ärztinnen oder Ärzte finden, dann wird auch eine Primärversorgungseinrichtung keinen Turbo einlegen können. Das wird eine Fehlzündung ...“