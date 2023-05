Niederösterreich und die Niederlande kooperieren seit 17 Jahren

Die Bevölkerung wird älter, die Zahl der chronischen Krankheiten steigt und es gibt mehr Pflegebedürftige als Pflegende. Außerdem fehlt es sowohl in Krankenhäusern und Kliniken als auch in Pflegeeinrichtungen an Personal. Die Herausforderungen im Gesundheitsbereich, mit denen Verantwortliche in Niederösterreich aktuell tagtäglich konfrontiert sind, kennen auch ihre niederländischen Kolleginnen und Kollegen.

Das wurde beim Besuch einer Abordnung der niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur (LGA) im Universitätsklinikum Maastricht sowie in zahlreichen Pflegeeinrichtungen klar. Da man ähnliche Probleme oft auch mit ähnlichen Lösungsansätzen begegnen kann, besteht zwischen Niederösterreich und der Region Maas-Rhein bereits eine 17-jährige Partnerschaft und Zusammenarbeit.

Nach dem ersten gemeinsamen Projekt „E-Health“ im Jahr 2006 wurde die Kooperation fortgesetzt und vertieft. Durch die Initiative „Healthacross“ der LGA wurde Niederösterreich Mitglied bei „euPrevent - crossing borders for health“. Dabei handelt es sich um ein Gesundheitsnetzwerk im Dreiländereck Belgien, Deutschland und den Niederlanden, welches die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsfachleuten und -organisationen in der Euroregion Maas-Rhein fördert.

Auch im Rahmen der INTERREG-Programme hat Niederösterreich in den letzten Jahren mit seinen Nachbarregionen Tschechien, Slowakei und Ungarn einige Projekte umgesetzt, die zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung in den Grenzregionen geführt hat. Beispielsweise wurde durch das Projekt „Bridges for Birth“ zwischen Niederösterreich und der Slowakei sichergestellt, dass neonatologische Notfälle (Neugeborene) aus dem Landesklinikum Hainburg rasch und unkompliziert in das Nationale Institut für Kinderkrankheiten in Bratislava transferiert werden können.

Im LK Gmünd können außerdem seit der Errichtung des Gesundheitszentrums „Healthacross MED Gmünd“ tschechische Patientinnen und Patienten „grenzüberschreitend“ behandelt werden. Mit dem neu initiierten und kürzlich besiegelten „DIGI-PAT“-Projekt soll nun die digitale Pathologie aus den Niederlanden bzw. aus Maastricht nach Niederösterreich kommen (die NÖN berichtete).

Niederlande: Hausärzte sind „Gate Keeper“ im ambulanten Sektor

Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem niederösterreichischen bzw. österreichischen Gesundheitssystem und dem in den Niederlanden ist das sogenannte „Gate Keeping System“ im ambulanten Sektor. Laut Informationen von „Healthacross“ fungieren Hausärztinnen und Hausärzte in den Niederlanden als Gate Keeper. Sie übernehmen einerseits die Funktion der primären Krankenversorgung und entscheiden andererseits, ob ein Patient bzw. eine Patientin zu einem weiteren Facharzt oder ins Krankenhaus überwiesen werden soll. Der Hausarzt bzw. die Hausärztin ist also die erste Anlaufstelle für die medizinische Versorgung im Allgemeinen.

Mit dem System sollen Doppeluntersuchungen und überflüssige Arzt-Patienten-Kontakte vermieden und dementsprechend auch Ressourcen gespart werden. Fachärztinnen und Fachärzte sind, mit wenigen Ausnahmen, hauptsächlich in Krankenhäusern beschäftigt. Die Abordnung der LGA zeigte sich während ihres Besuches positiv beeindruckt von der Gesundheitsversorgung bzw. dem Gesundheitssystem in den Niederlanden.