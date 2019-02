Nicht nur unter Hausärzten droht ein Ärztemangel. Auch in Krankenhäusern ist Ärztemangel ein Thema. Immerhin gehen auch hier Ärzte in Pension, wie Ronald Gallob, Obmann der Kurie Angestellte Ärzte der Ärztekammer für NÖ erklärt. Und auch hier gehe es um Rahmenbedingungen und Entlohnung.

Im Vergleich zum niedergelassenen Bereich fällt es im Krankenhaus aber oft nicht sofort auf, wenn Not am Arzt ist. Eine Zeit lang kann das Fehlen eines Kollegen ausgeglichen werden. Patienten kommen später dran. Doch: „Wir gehen in dieser Entwicklung rasant voran“, warnt der Anästhesist und Intensivmediziner aus Wr. Neustadt.

Ronald Gallob, Obmann der Kurie Angestellte Ärzte der Ärztekammer für NÖ. | Raimo Rumpler

Um für die Zukunft gewappnet zu sein, fordert Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) schon lange mehr Studienplätze an den Medizinischen Unis und setzt auf die Kampagne „NÖ studiert Medizin“. Um Ärzte in Niederösterreichs Spitälern zu halten, wird in die Ausbildung investiert, es gibt bis zu 15 Tage Sonderurlaub dafür, an vielen Standorten Dienstwohnungen und Kinderbetreuung, Teilzeitmodelle und für die erste Zeit im Krankenhaus Checklisten, eine Online-Bibliothek sowie die Möglichkeit, während der sechsmonatigen Lehrpraxis bei der Holding angestellt zu bleiben.

„Man bemüht sich in Niederösterreich“, so Gallob. Man bräuchte aber ein vernetzteres Denken zwischen Kliniken und niedergelassenem Bereich, ein Zusammenwachsen zwischen Land und Sozialversicherung und Ansätze in mehreren Bereichen.

Weniger Administration und mehr Ressourcen

Die Gehaltsstruktur sei nicht schlecht, sagt er, aber sie müsste überarbeitet werden. Dokumentation gehöre zwar zum Arztberuf, sie koste im Alltag aber sehr viel Zeit. „Mit einer neuen Software hat man vielleicht die Chance, dass es besser wird.“ Die Arbeitsverdichtung ist hoch. Zeiten der Erholung gibt es nicht mehr. Das hat auch Auswirkungen darauf, wie viel Arbeitszeit möglich ist und wie dringend Pausen nötig sind. Für ältere Ärzte sei altersgerechtes Arbeiten schwierig. Jüngere wiederum fordern eine andere Work-Life-Balance. Es gibt Ärzte, die nur ein paar Stunden im Krankenhaus arbeiten, den Rest aber als Wahlarzt. Dadurch aber stehen sie, ihr Wissen und ihre Kompetenz nicht die ganze Woche über zur Verfügung, auch wenn dies gebraucht würde.

Darüber hinaus brauche man mehr Ressourcen für die Ambulanzen, ein verstärktes Rotieren der Turnusärzte, mancherorts eine andere Verteilung der Ärzte und mehr Allgemeinmediziner im Krankenhaus. Zudem könnten auch Versorgungszentren in manchen Basiskrankenhäusern und ein Rechtsanwalt pro Haus für Beratungen sinnvoll sein.