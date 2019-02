Nicht mehr zum Bereitschaftsdienst verpflichtet sind laut einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs niedergelassene Ärzte zum Bereitschaftsdienst an Sonn- und Feiertagen. Solange es keine entsprechende Verordnung der Kammer gibt.

Dazu muss nun neu verhandelt werden. „Bis zur Klärung der zukünftigen Handhabung der Wochenend- und Feiertagsdienste ersucht die Kurienführung, auf Basis der bisher gelebten Rahmenbedingungen diese Dienste weiterhin in Ihrem Sprengel durchzuführen“, heißt es dazu in einem Brief von Kurienobmann-Stellvertreter Max Wudy und Präsident Christoph Reisner an die Ärzte.

Diesem Appell schließt sich SP-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig an, die wie auch die NÖ Ärztekammer betont, dass gemeinsam mit der NÖ Gebietskrankenkasse umgehend an Lösungen gearbeitet wird. Um diese ärztliche Versorgung auch künftig am Wochenende sicherzustellen. Thematisiert wurde die Problematik auch in der Landtagssitzung. Dabei wurde einstimmig beschlossen, dass auf NÖ Ärztekammer und NÖ Gebietskrankenkasse eingewirkt werden solle, damit umgehend ein ärztlicher Not- und Bereitschaftsdienst gewährleistet wird.

Flexible Lösungen bei Hausapotheken

Beim Hauptantrag der ÖVP wiederum geht es unter anderem um die ärztliche Hausapotheke. Ob eine möglich ist, hängt derzeit auch davon ab, wie weit entfernt die nächste öffentliche Apotheke ist.

Die Möglichkeit, eine Hausapotheke zu führen, sei punkto Ärztemangel aber ein wichtiger Aspekt. Daher will die VP flexiblere Lösungen und Vorschläge dazu von der Bundesregierung. Angenommen wurde der Antrag mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und SPÖ. Dagegen waren NEOS und Grüne. Unter anderem, weil Verschreibung und Abgabe von Medikamenten getrennt erfolgen müssten. „Bei den Honoraren müssen wir ansetzen“, sagt etwa Grünen-Landtagsabgeordnete Silvia Moser. Das sieht auch NEOS-Landtagsabgeordnete Edith Kollermann ähnlich. Ihrer Ansicht nach seien Hausapotheken nur dann eine Lösung, wenn keine öffentliche Apotheke in der Nähe sei. Und sie erläutert, dass eine Apotheke, die nicht über ausreichend große Kundenfrequenz verfügt, wirtschaftlich nicht zu führen sei.

NÖ-Apothekerkammerpräsident Peter Gonda zeigt sich erstaunt, über die breite Zustimmung des Antrags im Landtag. „Die von der Schließung bedrohten Apotheken sind dabei nur der Kollateralschaden, aber die echten Verlierer wären die Patientinnen und Patienten“, betont er.

Laut ÖVP gehe es nicht darum, die öffentliche Apotheke zu verdrängen, sondern Ärzte in der Region zu halten und sich Lösungen zu überlegen, bei denen die Interessen aller in Einklang gebracht werden.

Die NÖ Ärztekammer unterstützt die Pläne, betont aber auch dass Hausapotheken alleine das Problem des Ärztemangels nicht lösen können. Das Problem sei vielschichtiger und bestehe ja auch bei Kinderärzten, Psychiatern, Pathologen und Spitalsärzten, also nicht nur bei Hausärzten.