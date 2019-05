Seit einer Woche kursieren sie im Netz: Filme, die einen Lehrer zeigen, der einen Schüler anspuckt. In einem anderen beschießen Schüler diesen mit Papierkugeln und drängen ihn in die Ecke.

In Folge dieser Geschehnisse an der HTL Ottakring in Wien werden aktuell Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen vom Bildungsministerium geprüft. Eine davon sind sogenannte „Time-Out-Klassen“, in die Schüler wegen Verhaltensauffälligkeit oder bei Gewaltvorfällen geschickt werden können.

„Mehr als überfällig“, attestiert Helmut Ertl, Vorsitzender der NÖ Landeslehrer, diese Überlegungen des Bildungsministeriums. Grobe, untergriffige, verbale Ausdrücke bis hin zum Kratzen, Beißen und Zwicken von Lehrern gehören seit Jahren zum Alltag in den Klassenzimmern – vom regionsarmen Waldviertel bis zum Speckgürtel um Wien: „Übergriffe auf Lehrer können ein ganzes Buch füllen. Es gibt, vor allem bei jungen Lehrern, oft keine Hemmschwellen seitens der Schüler mehr“, schildert Ertl.

Deshalb können für ihn die derzeit diskutierten Time-Out-Klassen nur eine kurzfristige Lösung darstellen. Er fordert für jede Bildungsregion eine Einrichtung, in der Schüler nicht nur pädagogisch, sondern auch therapeutisch betreut werden können.

Gewalt nicht mit Patentrezept lösbar

„Grundsätzlich begrüßenswert“, sehen Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras die angekündigten „Time-Out-Klassen“ von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Dennoch lasse sich Gewalt an Schulen nicht mit einem Patentrezept, sondern mit individueller Untersuchung der jeweiligen Situation lösen. Tatsache sei zudem, „dass sowohl Eltern, als auch Schülerinnen und Schüler Eigenverantwortung zu tragen haben, die man ihnen nicht nehmen kann“, betonen Teschl-Hofmeister und Heuras.

FPÖ fordert Geldstrafe für Mobbing

Einen härteren Ton schlägt Udo Landbauer, Klubobmann der FPÖ Niederösterreich, an: Er fordert Erziehungscamps sowie Geldstrafen im Fall von Gewalt und Mobbing in der Höhe von 660 Euro. „Wenn Eltern ihrer Erziehungspflicht nicht nachkommen und ihre Kinder in der Schule gewalttätig werden, dann müssen sie dafür auch die Verantwortung übernehmen“, so Landbauer.