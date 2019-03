Kürzlich organisierte die neue geschäftsführende Landesvorsitzende der FCG-younion NÖ, Monika Pökl (vormals Steiner) ein Workshop in Krems, in dem ganz neue Wege beschritten wurden.

Es diente zur Vorbereitung und Unterstützung aller Kollegen landesweit für die bevorstehenden Personalvertretungs- und Gewerkschaftswahlen der younion NÖ im Juni 2019. Das Interesse und die Anmeldungen waren laut younion NÖ bereits im Vorfeld sehr groß, es nahmen Kollegen aus ganz NÖ teil.

Neben dem Dienstrecht und aktuellen Themen wurden auch ganz neue referiert - und damit auch neue Wege beschritten. So gestaltete neben Franz Fischer (Bundesvorsitzender FCG-younion), Monika Pökl (Landesvorsitzende FCG-younion NÖ) auch Thomas Bauer, der aus Gesichtern liest, einen großen Teil des Workshops. Ein interessantes und noch weniger bekanntes Wissensgebiet, das in Verhandlungen und zwischenmenschlichen Beziehungen - wie dies auch in Betrieben der Fall ist - erfolgreich genutzt werden kann. Beispielsweise im Umgang mit schwierigen Situationen, bei Streit oder Stress.