Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, die Zweite Präsidentin Doris Bures, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, sein Vorgänger Heinz Fischer: sie alle machten Dienstagabend dem Gewerkschaftsbund bei der Eröffnung des 19. ÖGB-Bundeskongresses als Ehrengäste die Aufwartung.

Im Gegensatz zu früher fehlte aber die Regierungsspitze: Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. ÖGB-Präsident Erich Foglar zollte daher den zwei anwesenden Ministern - Margarete Schramböck und Josef Moser umso mehr Respekt. Sie hatten sich zu den wegen der Regierungsvorhaben erbosten Gewerkschaftern „gewagt“.

Zu seinem Abschied nach zehn Jahren an der ÖGB-Spitze hielt Foglar seine wohl bemerkenswerteste und eindringlichste Rede. Der eingefleischte Sozialpartner nahm die türkis-blaue Koalition ins Gebet. Alle Regierungen seit 1945 hätten bisher den „konstruktiven Dialog“ gesucht. „Das zeichnet kluge und weise Regierungen aus“, stichelte Foglar.

„Keine Befehlsempfänger - in 1000 Jahren nicht“

Dann legte er noch ein Schäuferl nach. Es habe in der Zweiten Republik noch keine Regierung gegeben, die „so klar die Regierung der Industriebosse“ war, prangerte Foglar Türkis-Blau an. Gewerkschafter seien aber keine „Befehlsempfänger“, pfefferte er unter tosendem Applaus in Richtung Regierung los: „Na, in 1000 Jahren net!“

Grund für die Strafpredigt des scheidenden ÖGB-Chefs sind Pläne wie die Erlaubnis für den 12-Stunden-Tag oder die Abschaffung der Jugendvertrauensräte. Was flexible Arbeitszeiten betrifft, so forderte Foglar ultimativ, dass dann zugleich kein Weg an einer Arbeitszeitverkürzung vorbeiführe.

Mitgliederzuwächse seit zwei Jahren

Foglar hat im Gefolge der für den ÖGB existenzbedrohenden Krise der damaligen Gewerkschaftsbank Bawag zuerst 2006 die Finanzen und 2008 nach Rudolf Hundstorfers Wechsel als Minister ins Sozialressort das ÖGB-Präsidentenamt übernommen. Gefreut hat ihn, dass der Mitgliederstand der Gewerkschaft 2016 und 2017 wieder gewachsen ist.

Bundespräsident Van der Bellen legte in launiger Art und Weise ein klares Bekenntnis zu Gewerkschaft und Sozialpartnerschaft sowie zum Erhalt des Sozialversicherungssystems ab. Das ging wie Öl runter bei den Hunderten Delegierten im Saal.

„Lassen Sie nicht zu, dass neofaschistische Bewegungen Boden gewinnen“

Ebenso sein Aufruf: „Lassen Sie nicht zu, dass neofaschistische oder rassistische Bewegungen an Boden gewinnen!“ Der ÖGB solle sich nicht nur um den Arbeitsplatz kümmern.

Nur dass alle Regierungen nach 1945 stets den Dialog gesucht hätten, wollte er so - offenbar auf Schwarz-Blau und die Gewerkschaftsstreiks 2003 gegen die Pensionsreform anspielend - nicht stehen lassen. „Na, sagen wir mit gewissen Abstufungen“, meinte Van der Bellen.