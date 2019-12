Der 25-jährige Wiener Neustädter Stefan Glaser wurde in seiner Position als Sprecher bestätigt. Zur politischen Geschäftsführerin wurde die 18-jährige Schülerin Veronika Hackl aus Tulln gewählt. Die Position der Finanzreferentin besetzt nun die 16-jährige Emily Draper, Schulsprecherin der HTL Hollabrunn, als weiteres Vorstandsmitglied wurde die 18-jährige Sona Baghdasarian aus Sollenau gewählt.

Eine zentrale Forderung der Jungen Linken, die beim Kongress diskutiert wurde, ist ein Kautionsfond um leistbares Wohnen zu ermöglichen. „Immer mehr Menschen können sich die horrenden Kautionen für Wohnungen kaum noch leisten. Ein Fonds, der beim Aufbringen der Kaution hilft, wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung”, so Glaser.

Die unabhängige Jugendorganisation wurde vergangenes Jahr gegründet und ist für Interessierte unter 35 Jahren offen. In ihrem ersten Jahr lieferten die Jungen Linken „Vorschläge zum Umdenken in der Gedenkkultur, Aktionen für Gleichberechtigung und zahlreichen Bildungsveranstaltungen“. "Nach nur einem Jahr gibt es schon Junge Linke Bezirksgruppen in Wiener Neustadt und St. Pölten und konkrete Pläne für Gruppen in Mödling und Tulln”, zeigt sich Glaser erfreut.