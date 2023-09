Bernhard Ebner wählte Leopold Figl als Testimonial für erste Kampagne

Welcher Satz von ihm in Erinnerung bleiben solle, wollte Moderatorin Susanne Schnabl im ORF-Sommergespräch von Kanzler Karl Nehammer wissen. Er nahm Anleihe an einem „großen Vorbild“, den im Tullnerfeld geborenen ehemaligen ÖVP-Bundeskanzler Leopold Figl. „Glaubt an dieses Österreich!“, antwortete Nehammer. Um diesen Satz dreht sich nun auch die erste Kampagne, die Bernhard Ebner für die Bundes-ÖVP verantwortet hat, seit er als Landesgeschäftsführer der VPNÖ abgetreten ist. Ursprünglich soll Figl ihn in seiner Weihnachtsansprache 1945 angesichts der katastrophalen Lage des Landes gesagt haben. Zweifelsfrei nachprüfbar ist das aber nicht mehr.

Ebner erklärt, dass mit dem Slogan gezeigt werden solle, dass das Land schon viel schlimmere Zeiten geschafft habe. Das Ziel sei es, eine positive Stimmung zu erzeugen, Mut zu machen und den Österreich-Stolz in den Menschen zu wecken. Politische Beobachterinnen und Beobachter haben zuvor ganz anderes erwartet: Nach einem Teaser-Video zur neuen Kampagne war über eine Koalitionsauflösung und Neuwahlen spekuliert worden.

Bernhard Ebner setzte die erste Kampagne für die Bundes-ÖVP um. Foto: Erich Marschik, Erich Marschik

Auch Nehammer selbst versuchte bei der Präsentation der Kampagne mit dem Verweis auf Zahlen zu vermitteln, dass Österreich gut dastehe - und trotz der vielen Krisen alles in Ordnung sei. Dazu hob er etwa die Antiteuerungsmaßnahmen hervor, mit denen das Land EU-weit auf Platz zwei stehe. Beim Haushaltseinkommen liege man weltweit außerdem auf Platz acht. Auch der österreichische Umgang mit dem Thema Klimawandel könne „alle stolz machen“, betonte der Kanzler - was ihm später Kritik von der Umweltschutzorganisation Greenpeace einbrachte.

Setzen will Ebner auf diese Erzählung in den nächsten Monaten. Die Kampagne sei länger angelegt, betont er. Ausspielen will sie die Bundes-ÖVP vor allem über Soziale Medien. Parallelen zur NÖ-Wahlkampagne, in der die VPNÖ mit „I love NÖ“-Sujets auf die Liebe zum Land setzte, erkennt der ehemalige Landesgeschäftsführer übrigens keine. Da sei es um die Liebe zum Land gegangen, jetzt solle ein „Wir-Gefühl“ erzeugt werden, meint er.

Eingelebt habe er sich in den neuen Job in Wien übrigens bereits, sagt Ebner - obwohl die Prozesse anders laufen als in Niederösterreich.