Als Menschen genießen wir viele Freiheiten und das schätzen wir. Dies führt dazu, dass wir uns entscheiden können und immer wieder neu entscheiden müssen.

Oft sind es einfache Fragen wie die nach unserer Kleidung oder unserem Essen. Manchmal sind es auch ganz große Fragen wie diejenigen nach einer Partnerschaft oder einer Berufswahl. Es gehört zu unserer Würde als Menschen, dass wir uns entscheiden können. Zugleich aber ist damit eine große Verantwortung verbunden – in unserem Alltagsleben als auch in unserem Glaubensleben.

Die ersten Christen waren davon überzeugt, ohne den Sonntag nicht leben zu können. Vielen Menschen – das haben wir gerade auch in den vergangenen Wochen des Sommers wieder in unserer Stiftskirche in Altenburg erlebt – geht es so wie den ersten Christen. Der Sonntag ist ihnen lieb und kostbar, weitaus mehr als nur eine Gewohnheit und ihnen würde etwas fehlen, wenn sie am Sonntag nicht an der Feier des Gottesdienstes teilnehmen könnten.

Gleichzeitig kann ich mich als Seelsorger des Eindrucks nicht verwehren, dass viele Christen in unseren Pfarrgemeinden ohne den Sonntag ganz gut leben können.

Anscheinend fehlt ihnen nichts. Sie brauchen die christliche Gemeinschaft oft nur zum Aufputz an bestimmten Feiertagen oder bei familiären Festen.

Der Sonntag ist der wöchentliche Festtag der Christen, der Tag unserer Versammlung. Es ist der Tag, an dem wir Gottes Wort hören, ihn loben und ihm Dank sagen in der Eucharistie.

Ja, wir haben als Menschen die Freiheit der Wahl – auch im Glauben. Die Entscheidung für ein Leben mit Gott oder ohne ihn, die muss jeder Mensch für sich treffen. Und welche Wahl treffen SIE?