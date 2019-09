SPÖ-Landesrätin für Gleichstellung Ulrike Königsberger-Ludwig präsentierte den aktuellen Bericht der NÖ Antidiskriminierungsstelle mit NÖs Gleichbehandlungsbeauftragter Christine Rosenbach.

Königsberger-Ludwig hob hervor, dass im Jahr 2017 ein Meilenstein für die Gleichbehandlung in Niederösterreich gesetzt worden ist: Seit zwei Jahren sind alle Diskriminierungsmerkmale - die da sind Geschlecht, Religion, Behinderung, Alter, ethnische Zugehörigkeit und sexuelle Orientierung - auch außerhalb der Arbeitswelt gleich geschützt. „Die Erweiterung war ein wichtiger Schritt und eine deutliche Besserstellung, zumal Menschen aus unterschiedlichsten Gründen ungleich behandelt werden“, sagt die Landesrätin.

57 Prozent der Fälle betreffen Behinderungen

Vorurteile und klischeehafte Bilder seien oft die Ursachen dafür, dass sich Menschen in verschiedenen Lebensbereichen diskriminiert fühlten, meinte Königsberger-Ludwig. Jede Form von Ausgrenzung, Benachteiligung und Gewalt müsse deshalb hinterfragt und beseitigt werden. Schließlich sei der Schutz vor Diskriminierung ein Menschenrecht: „Im Berichtszeitraum der Jahre 2017 und 2018 trafen bei der Antidiskriminierungsstelle insgesamt 124 Beschwerden ein. Besonders fiel dabei ins Auge, dass die Beschwerden wegen Diskriminierung aufgrund einer Behinderung mit 57 Prozent der Fälle stark anstiegen.“

Mit Rollstuhl

in eine Schule mit Sport-Schwerpunkt?

„Vielfach sind es die Barrieren in den Köpfen, die noch abgebaut werden müssen, damit Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben entfalten können.“ Da gab es zum Beispiel den Fall einer Schülerin im Rollstuhl, die nach der Volksschule eine Mittelschule mit Schwerpunkt Informatik in der Nachbargemeinde besuchen wollte. Die Wohnsitzgemeinde empfahl dem Mädchen die eigene Mittelschule im Ort, die allerdings einen Sport-Schwerpunkt hat. Oder die neue Sonderschule. „Auf Ersuchen der Mutter wurde die NÖ Antidiskriminierungsstelle tätig und die Schülerin konnte ihre ‚Wunschschule‘ in der Nachbargemeinde besuchen“, freut sich Königsberger-Ludwig über die professionelle Hilfestellung der Antidiskriminierungsstelle, die in diesem Fall vermittelt hat.

"Etappenplan zum Abbau baulicher Hindernisse fehlt in NÖ"

Derzeit fehle in Niederösterreich noch ein richtiger Etappenplan zum Abbau baulicher Hindernisse, sagt Königsberger-Ludwig. Das bedeutet, dass im Fall einer erfolgreichen Beschwerde wegen fehlender Barrierefreiheit zwar zum Beispiel Anspruch auf Schadenersatz besteht, das Übel selbst muss aber nicht beseitigt werden. Zudem müssten Menschen mit Behinderungen oft unterschiedliche Behördenwege auf sich nehmen, um einen individuellen Rechtsanspruch oder ein Anliegen durchzusetzen. „Der Zugang zu den verschiedenen Leistungen und Angeboten muss einfacher werden. Es darf nicht der Mensch laufen, sondern der Akt“, sieht Königsberger-Ludwig Handlungsbedarf.

"Erst Sensibilisierung ermöglicht richtiges Handeln"

Christine Rosenbach merkt an, dass zwar rechtliche Bestimmungen für das Zusammenleben von Menschen sehr wichtig seien, für einen diskriminierungsfreien Umgang miteinander bedürfe es aber mehr als Gesetzen. „Menschen müssen auch das Wesen von Gleichbehandlung mit Verstand und Herz erfassen. Erst die ausreichende Wissensvermittlung und Sensibilisierung ermöglicht ein richtiges Handeln und ein menschgerechtes Miteinander."