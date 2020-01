Bei der Gemeinderatswahl 2020 in Niederösterreich sind mehr Frauen als Männer wahlberechtigt, nämlich 750.502 Frauen und 708.570 Männer. Diese Mehrheit ist jedoch nicht bei den politischen Vertretern bemerkbar. Denn zurzeit werden nur 70 Gemeinden von einer Frau geleitet. „Frauen bringen Wertschätzung, differenzierte Sichtweisen und viel Einfühlsamkeit für die Anliegen der Bevölkerung in die Politik“, meint Bohuslav. Die ÖVP würde deshalb versuchen, besonders durch Schulungsangebote, Frauen für die Politik zu motivieren.

Die Landesrätin Petra Bohuslav sprach zu Journalisten, gemeinsam mit der NÖ-Gemeindebund-Vizepräsidentin Brigitte Ribisch und der Bürgermeisterin von St. Anton Waltraud Stöckl, über die „Frau in der Gemeinde“. Um mehr Frauen in die Politik zu bringen, müsse man diesen Mut machen.

Dabei sollen besonders Vorbilder, sowie eine gelungene Vernetzung helfen. Initiativen, wie beispielsweise das Bürgermeisterinnen-Treffen, sollen die Frauen in politischen Führungspositionen stärken. Dieses Jahr findet das Bürgermeisterinnen-Treffen in St. Anton/Jeßnitz statt, das von Waltraud Stöckl organisiert wird. „Das ist ein sehr wichtiges Vernetzungstreffen, das Frauen in diesem Amt oft zeigt, dass sie mit ihren Herausforderungen oder Stolpersteinen nicht allein sind“, so Stöckl.

Dass es für Frauen in der Politik jedoch noch immer nicht so einfach ist, erzählt die Vizepräsidentin des NÖ-Gemeindebundes und Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. Es sei auch im Jahr 2020 für Frauen eine besondere Herausforderung Familie, Beruf und Politik unter einen Hut zu bringen. Männer, so Ribisch, würden es da immer noch leichter haben. Eine Verbesserung könnte eine Umgestaltung der Sitzungskultur herbeiführen.