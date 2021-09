Mit dem Treffen soll die sicherheitspolitischen Stabilität und die Resilienz in der Region nachhaltig gestärkt sowie die bilaterale Kooperation unterstützt werden, wie ein Sprecher des Ministeriums der APA am Mittwoch mitteilte.

An der Konferenz werden die Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister aus Albanien (Niko Peleshi), Bosnien und Herzegowina (Sifet Podžić), Montenegro (Olivera Injac), Nordmazedonien (Radmila Shekerinska) und Serbien (Nebojša Stefanović) teilnehmen. Eröffnet wird sie bereits am Montagabend mit einem Empfang im Stift Göttweig, am Dienstagvormittag (10.45 Uhr) wollen die Minister dann in Krems gemeinsam vor die Presse treten.

Langfristig soll sich der Westbalkan nach Vorstellungen Tanners vom "Sicherheitskonsumenten" zum "Sicherheitsproviders" entwickeln, Partnerschaften mit EU-Staaten wie Österreich sollen dabei helfen.