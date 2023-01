Goldeband kontert Kritik: "Prüfberichte sind keine Wahlkampf-Munition"

Werbung

Überrascht zeigt sich Landesrechnungshof-Direktorin Edith Goldeband über die gestern in einer Pressekonferenz bekannt gegebenen Vorwürfe. Wie berichtete, präsentierte Verfassungsjurist Heinz Mayer dort ein Gutachten über die ersten drei Prüfberichte des Landesrechnungshofs zur Sonderprüfung in der Inseraten-Causa. Die Prüfung des Prüforgans fasste er damit zusammen, dass der Landesrechnungshof seinen Auftrag nicht erfüllt habe. "Hier wurde zugedeckt, statt aufgedeckt", folgerte Mayer bei einer Pressekonferenz mit Landes-SPÖ-Chef Franz Schnabl.

Sonderprüfung Inseraten-Affäre: SPÖ will Landesrechnungshof erneut prüfen lassen

Goldeband selbst kennt das Gutachten noch nicht. Sie hat über die Kritik nur aus den Medien erfahren, schildert sie der NÖN. "Dass der Landesrechnungshof etwas 'zugedeckt' habe, weise ich jedoch angesichts der umfangreichen Feststellungen als haltlose Unterstellung entschieden zurück", sagt die Direktorin des Landesrechnungshofs, der im April 2022 den Auftrag zur Sonderprüfung erhalten hat.

Wie bereits nach der hitzigen Landtags-Debatte über die ersten drei Prüfberichte im Dezember wiederholt Goldeband, dass der Landesrechnungshof Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse wahren müsse. "Der Prüfauftrag hat sich auf alle Medien bezogen, in denen die in Rede stehenden Unternehmungen des Landes, Inserate und Werbung geschaltet haben. Diese Medien stehen untereinander im Wettbewerb um Inserate und Werbung. Daher handelt es sich um Geschäftsgeheimnisse der Medien, für die keine Kontrollrechte des Landesrechnungshofs bestehen. Das trifft auch auf andere Vertragspartner wie Druckereien, Grafiker und Agenturen usw. zu", erklärt Goldeband. Um das zu bekräftigen, nennt sie Beispiele des Bundesrechnungshofs, der aus ihrer Sicht genauso vorgehe und Medien zu Gruppen zusammenfasse und anonymisiere.

"Prüfberichte sind keine Wahlkampf-Munition"

Schon nach der Debatte im Landtag im Dezember betonte Goldeband, dass die Erwartungen an die Prüfberichte aus ihrer Sicht überzogen gewesen seien. "Prüfberichte müssen objektive Informationen bieten und keine Wahlkampf-Wunition", bekräftigt sie nun, "den Schutz von vertraulichen Wirtschaftsdaten kann ich nicht vernachlässigen. Denn der Landesrechnungshof ist ein unabhängiges Kontrollorgan des gesamten NÖ Landtags, nicht nur der Antragstellenden, und kein Whistleblower."

Verfassungsjurist Mayer sprach in der Pressekonferenz außerdem an, dass es in so einem Fall einen vertraulichen Zusatzbericht hätte geben müssen. Goldeband meint dazu, dass im Rechnungshof-Ausschuss des Landtags eine mündliche Information im Sinn eines solchen erfolgte. "Ein schriftlicher Zusatzbericht wurde vom Ausschuss nicht verlangt", sagt sie.

Neuer Antrag soll noch heute eingebracht werden

SPÖ-Vorsitzender Franz Schnabl kündigte nach der Präsentation des Gutachtens, wie berichtet, einen neuerlichen Prüfbericht an den Landesrechnungshof an. FPÖ, Grüne und NEOS wollen ihn unterstützen. Laut SPÖ-Information soll er bereits eingebracht worden sein. Eine Bestätigung von der Landtagsdirektion gibt es dazu aber noch nicht.

Zur Vorgeschichte: Wie mehrfach berichtet, wurde der Landesrechnungshof im April von SPÖ, FPÖ, Grünen und NEOS mit einer Sonderprüfung beauftragt. Auslöser dafür war eine anonyme Anzeige beim Unabhängigen Parteien Transparenzsenat. Überprüft werden sollten die Ausgaben landesnaher Unternehmen für Werbung, Inserate, Sponsoring und Co. Das betraf die EVN, Hypo NÖ, LGA, Ecoplus, NÖ Energie- und Umweltagentur GmbH, Familienland GmbH, Radland GmbH, NÖVOG, Natur im Garten GmbH, Natur im Garten Service GmbH, Die Garten Tulln GmbH und NÖ.Regional.GmbH. Die ersten drei Endberichte wurden bereits veröffentlicht. Alle Parteien ausgenommen der ÖVP haben sie im Landtag nicht zur Kenntnis genommen.