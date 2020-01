Einmal im Jahr feiern Niederösterreichs Wirte ihre Wirtshauskultur, drei besonders ausgezeichnete Wirtshäuser und den Genuss: beim Fest der Wirte in Grafenegg.

67 Wirtshauskultur-Wirtshäuser wurden dabei mit dem Prädikat „Top-Wirt 2020“ geehrt. Höhepunkt des Abends ist alljährlich die Auszeichnung zum Top-Wirt des Jahres. Und die geht heuer an die Familie Hueber vom Traditionshaus Gasthof Hueber – Der Wirt in Bründl in St. Georgen an der Leys (Bezirk Scheibbs), wo herzhafte Genüsse in der neu renovierten, gemütlichen Gaststube warten.

Aufsteiger des Jahres ist Patrick Friedrich vom Gasthaus Figl in Wolfpassing. Und: Zum Einsteiger des Jahres wurde die Familie Pillgrab vom Gasthof Pillgrab „Zur Linde“ in St. Valentin gekürt. Basis für die Auszeichnungen sind freiwillige, anonyme Tests der Wirtshäuser.