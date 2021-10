Zum siebenten Mal in Folge lockt Folke Tegetthoffs Internationales Storytelling Festival

„fabelhaft! Niederösterreich“ zum „GROSSEN Fest im fabelhaft!en Dorf“ im Kurpark Bad Schönau. Am Dienstag, 26. Oktober, werden die Highlights des diesjährigen Festivals präsentiert: 12 der weltbesten Erzählkünstler werden von 10.30 bis 17 Uhr im Sconarium und im Pavillon im Kurpark ihre Geschichten erzählen – dank NÖN und NV – bei Gratis-Eintritt.

Im Rahmen von Europas größtem Festival der Geschichten gibt es viele weitere Events: 13 Programmpunkte finden von 20. bis 26. Oktober in Bad Schönau und in Schwarzenau statt. In Bad Schönau warten alle Klassiker des Festivals auf das Publikum: Der Genuss-Geschichten-Tag am 24. Oktober, bei dem an drei besonderen Orten ein ebensolches Programm bei freiem Eintritt präsentiert wird. Das Storydinner findet dann am Abend im Sconarium statt. Ebenfalls im Sconarium ist am 25. Oktober die „Lange Nacht der fantastischen Geschichten“. In Schwarzenau im Kulturstadl Gasthaus Döller wird am 21. Oktober der Festivalklassiker die „Lange Nacht der fantastischen Geschichten“ präsentiert. Besonderen Fokus legt das Festival wieder auf die Schüler: Jeweils zwei „Matineen der fantastischen Geschichten“ finden sowohl in Bad Schönau als auch in Schwarzenau statt.

Infos: www.fabelhaft.at