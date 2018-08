Sie gingen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln: die Plätze in der kostenlosen Nachhilfe, die die SPÖ NÖ im Rahmen eines Pilotprojekts an sechs Standorten (Amstetten, St. Valentin, Ybbs, Pottendorf, Hirtenberg und Ebreichsdorf) anbot. Bis zuletzt meldeten Eltern aus der Region ihre Kinder für das dreiwöchige Angebot im August an. Schlussendlich kamen 180 Schüler im Alter von sieben bis 14 Jahren zusammen, die Lernunterstützung von 15 Pädagogen für ihre Nachzipfe in Deutsch, Mathematik oder Englisch erhielten.

„Extrem gutes Feedback“, berichtet SPÖ-Chef Franz Schnabl in einer Zwischenbilanz. Ende August werde das Pilotprojekt evaluiert, aber eine Fortführung 2019 ist fix. Zumindest ein Standort pro Bezirk sei die Zielrichtung. Doch das ist noch Zukunftsmusik: „Wenn wir nächstes Jahr 75 Prozent der Bezirke miteinbeziehen können, sind wir schon zufrieden.“

"Die SPÖ hat einen Testballon zur Gratis-Nachhilfe gestartet"

Wenn es nach der SPÖ geht, soll die Gratis-Nachhilfe ab 2020 landesweit im Landesbudget verankert sein. Die ÖVP reagiert zurückhaltend: „Die SPÖ hat einen Testballon zur Gratis-Nachhilfe gestartet. Es soll ein Konzept über die Durchführung im Rahmen der Budgeterstellung geben. Solange dieses Konzept nicht vorliegt oder das Pilotprojekt evaluiert ist, können wir dazu nichts sagen“, so ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Für 2019 ist Schnabl zuversichtlich, dass das Projekt durch Budgetumschichtungen finanziert werden kann. Wenn nicht, werde sich wieder eine alternative Lösung − wie dieses Mal mit Pro Niederösterreich, die die bis jetzt bezifferten Kosten von 24.000 Euro übernehmen wird − finden.