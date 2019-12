Der vor Kurzem präsentierte Green Deal der EU-Kommission umfasst alle Politik-Bereiche mit einem Ziel: bis 2050 keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr freizusetzen. Der Fahrplan des Deals umfasst zahlreiche Maßnahmen in zehn Bereichen bis zum Jahr 2021.

LK NÖ: Mehr Leistung braucht mehr Mittel

Wesentliche Punkte des Green Deals betreffen die Land- und Forstwirtschaft. Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich Johannes Schmuckenschlager betont, dass die heimischen Bauern weiterhin „ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten würden“. Die EU Kommission sei aber dafür verantwortlich, praxistaugliche Maßnahmen, Planungssicherheit, wie auch Kontinuität zu schaffen und diese auch dementsprechend zu honorieren. Der neue Green der Deal der Kommission dürfe keine Einsparungen bei der Gemeinsamen Agrarpolitik bringen.

Im Klimaplan der Kommission wird festgehalten, dass kurz Transportwege und Regionalität maßgeblich zum Klimaschutz beitragen. Dies sieht Schmuckenschlager ähnlich und betont, dass regionale Produkte auch einen Mehrwert für die lokale Wirtschaft und Arbeitsplätze bringen würden. Vor allem sehe er in der angekündigten Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ auch Chancen für transparente und konsequente Herkunftsbezeichnungen. „Diese Kennzeichnung ist sehr zu befürworten und kann als Ausweis herangezogen werden, um den geplanten Klimazoll auf Importwaren zu definieren“, erklärt der LK-Präsident. „Lebensmittel, die nicht den europäischen Umwelt- und Produktionsstandards entsprechen, können so einem Preisausgleich unterzogen werden.“ Diese Überlegungen sollen laut Schmuckenschlager auch in den Mercosur-Verhandlungen eine Rolle spielen, denn es brauche Wettbewerbsgleichheit für alle Bauern.

Man müsse „weg von Verboten hin zu einem Stufensystem“ kommen. „Jede Bäuerin, jeder Bauer soll eigenverantwortlich seinen Betrieb nach den individuellen Gegebenheiten führen und sich seine Maßnahmen in Modulen zusammenstellen können“, so Schmuckenschlager.

Sidl: "Soziale Dimension des Klimawandels wird berücksichtigt"

„Im Mittelpunkt steht für mich eine zeitgemäße Umsetzung des öko-sozialen Grundsatzes“, erklärt der LK Präsident die Dringlichkeit des Green Deals. Dem pflichtet auch der NÖ EU-Abgeordnete Günther Sidl (SPÖ) bei und fordert „Taten statt schöner Überschriften“. Die Kommission greife mit dem Green Deal viele Maßnahmen auf, die das EU-Parlament seit Jahren einfordere, beispielsweise die Verschärfung der Klimaziele, eine CO2-Grenzsteuer, oder ein Ende der Steuerprivilegien für die Luftfahrt. „Wir wollen jedenfalls ein verlässlicher Partner sein, um die ambitionierten Überschriften mit Leben zu füllen“, versichert Günther Sidl. „Am Ende des Tages zählt, was wir tatsächlich umsetzen.“

Der Green Deal biete viele Chancen für Europa, die eine Positionierung als Vorreiter bei Innovation und Entwicklung mit sich bringen würde. „Damit sichern wir Arbeitsplätze und Wohlstand auf Jahrzehnte hinaus“, betont Sidl. „Es ist hoch an der Zeit für ökonomisch und ökologisch sinnvolle Steuerungsmaßnahmen. Dazu brauchen wir auch Investitionen in unsere Zugverbindungen, den Ausbau von leistungsfähigen Stromnetzen und Datenleitungen.“ Entscheidend sei aber auch ausreichend Jobs in ländlichen Regionen zu schaffen. „Kurze Wege bedeuten mehr Lebensqualität und sind gut für das Klima“, so der EU-Abgeordnete. Vor allem in den von fossilen Industrien abhängigen Regionen sei es wichtig, die Menschen zu unterstützen. Sidl freue sich, dass der geschäftsführende Vizepräsident und Kommissar für Klimaschutz Frans Timmerman mit der Ausführung des Green Deals betraut wurde, da er „auch die soziale Dimension des Klimawandels“ mitdenke.

IG Windkraft: Österreich braucht auch neuen Green Deal

Durch die ambitionierten CO2-Ziele der EU-Kommission sieht Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft, auch die zukünftige österreichische Regierung vor neue Aufgaben gestellt. Die Zielsetzung der noch verhandelnden Parteien sollte es sein 60 Prozent CO2-Einsparung bis 2030 in das künftige Regierungsprogramm mit aufzunehmen. Laut IG Windkraft, wäre die dänische Regierung schon mit gutem Beispiel vorangegangen und hätte ihr Ziel auf 70 Prozent Reduktion der Treibhausgase bis 2030 angehoben. „Die Wirtschaft braucht eine klare Richtung, damit sie ihre Strategien und langfristigen Investitionen ausrichten kann“, so der Geschäftsführer Moidl. „Bei einem aktiven Weg des Klimaschutzes in Europa bieten sich enorme Chancen für österreichische Unternehmen saubere Technologien zu liefern. Dafür braucht es aber eine klare Richtung der nationalen Klimapolitik.“

Die zehn Bereiche des Green Deal im Überblick:

Klimaambitionen

Saubere, erschwingliche und sichere Energie

Industriestrategie für eine saubere und kreislauforientierte Wirtschaft

Nachhaltige und intelligente Mobilität

Berücksichtigung von Umweltbelangen in der Gemeinsamen Agrarpolitik / Strategie „Vom Hof auf den Tisch“

Erhaltung und Schutz der Biodiversität

Null-Schadstoff-Ziel für eine schadstofffreie Umwelt

Einbeziehung der Nachhaltigkeit in alle Politikbereiche der EU

EU als globaler Vorreiter

Gemeinsam handeln – ein europäischer Klimapakt

Mehr unter: //ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de