Gemeinsam mit Rainer Handlfinger, Bürgermeister von Ober-Grafendorf und Vorsitzender des Klimabündnis Österreich, und SP-Umweltsprecherin Julia Herr präsentierte Landeshauptfraustellvertreter Franz Schnabl (SPÖ) seinen „Green New Deal“. Dieser soll einen klimaneutralen Umbau der Wirtschaft bewirken, der auch die Menschen mitnimmt.

„Wir wollen Vollbeschäftigung in Niederösterreich schaffen“ sagt Schnabl mit Blick auf die Schaffung sogenannter „green Jobs“. Diese könnten vor allem in den Bereichen thermische Sanierung, nachhaltiges Bauen, öffentlicher Verkehr und erneuerbarer Energie entstehen. Momentan wäre laut Schnabl jeder 20. Job in Österreich ein „green Job“ – der SPNÖ-Vorsitzende fordert hier eine Verdopplung.

„Wir können neue, gut bezahlte green Jobs schaffen“ meint Nationalratsabgeordnete Herr und spricht sich für einen 20 Milliarden Euro schweren „Transformationsfonds“ aus. Dieser würde zur nachhaltigen Anpassung des Industriestandorts Österreich beitragen und neue Arbeitsplätze schaffen. „Es ist nichts teurer als jetzt nicht rechtzeitig zu investieren“, betont Herr angesichts der drohenden Strafzahlungen Österreichs, sollten die Klimaziele nicht erreicht werden.

„Pfandsystem ist dringend notwendig“

Handlungsbedarf sehen die niederösterreichischen Sozialdemokraten auch in der Abfallwirtschaft. Neben stärkerer Müllvermeidung und Recycling wäre ein Pfandsystem dringend notwendig. Auch die Herstellung von Produkten muss für Schnabl nachhaltiger werden. Daher fordert er Lieferkettengesetze, die internationale Transportwege verkürzen sollen.

„Nicht nur der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft brauchen den ‚green deal‘, sondern auch die Bundesländer und die Gemeinden“, meint Ober-Grafendorfs Bürgermeister Handlfinger. Am Beispiel seiner Heimatgemeinde zeigt er die Notwendigkeit des Ausbaus erneuerbarer Energie vor. So würden rund 2,5 Millionen Euro in Ober-Grafendorf für fossile Brennstoffe zum Heizen ausgegeben. Kommunen sollten den Umstieg auf erneuerbare Energieträger insbesondere bei Gemeindewohnungen unterstützen. Dadurch würden Gemeinden auch den Abfluss von Kaufkraft verhindern, erklärt Handlfinger.

Dies gelte auch für Niederösterreich. Rund drei Milliarden Euro Kaufkraft würden durch den Import fossiler Brennstoffe abfließen aus Niederösterreich. Durch Investitionen in Wasserkraft und Photovoltaik sollen laut Handlfinger der Kaufkraftverlust unter eine Milliarde Euro gedrückt und gleichzeitig neue Arbeitsplätze entstehen.

Sozial gerechter Klimaschutz

„Klimaschutz muss sozial gerecht gestaltet werden“, sind sich Herr, Schnabl und Handlfinger einig. Daher spricht sich die SPÖ gegen eine CO2-Bepreisung ohne begleitenden sozialen Maßnahmen aus.