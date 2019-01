„Wir müssen hoffen“, meint Martin Eichtinger. Darauf, dass „die Briten so nahe wie möglich an der EU bleiben“. Und vor allem, „dass ein Abkommen zustande kommt“. Der viel zitierte Plan B, den die britische Premierministerin am späten Nachmittag präsentieren will, solle, so Eichtinger, ja die Grundlage für weitere Verhandlungen mit dem Parlament sein.

Das hat sich für seine nächste Abstimmung auch schon auf einen Termin festgelegt: den 29. Mai. Da, hofft man auch in St. Pölten, soll einem „geordneten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU“ zugestimmt werden. Wenn nicht, würden „wir uns einem ‚no deal‘, also einem ungeordneten Austritt, dramatisch nähern“, warnt Eichtinger.

Und der wäre für Europa „schlecht“, für England aber „katastrophal“. Und würde „angesichts eines Handelsvolumens von zehn Milliarden Euro auch negative Auswirkungen auf unsere Wirtschaftssituation haben“. Wobei man auch für diesen Fall vorbereitet sei, so Eichtinger.

Podiumsdiskussion zum Thema „Brexit“

Vorbereitet oder zumindest vorgedacht wird noch heute, Montag, Abend auch im zweiten der insgesamt sechs Salons, die Niederösterreichs EU-Landesrat vergangenen Herbst gestartet hat und die das heuer dreitägige Europa-Forum Wachau auch während des Jahres begleiten sollen.

„Brexit: Wie geht es in Europa weiter?“ fragt man dazu ab 19 Uhr in der Burg Perchtoldsdorf. Am Podium: Martin Eichtinger, Bürgermeister und Landtags-Abgeordneter Martin Schuster, Unternehmer und Industriellen-Vereinigung NÖ-Präsident Thomas Salzer und EVN-Vorstandsdirektor Stefan Szyszkowitz.

Außerdem zu Gast: Angus Robertson von der Scottish National Party im britischen Parlament, Gerda Füricht-Fiegl von der Kremser Donau-Uni und Regina Kothmayr vom Bundeskanzleramt.