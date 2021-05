Seit heute, Mittwoch, können Über-40-Jährige ihren Termin für die Corona-Impfung in Niederösterreich buchen. Der Andrang war wieder groß: Mehr als 50.000 Buchungen wurden binnen eineinhalb Stunden verzeichnet und bis zu 1.500 Zeitslots pro Minute vergeben. "Nutzen wir dieses Angebot, Impfen führt uns aus der Pandemie und zurück zur Normalität", sagen Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Bei der am Montag gestarteten Anmeldung für Über-50-Jährige wurden mehr als 90.000 Buchungen getätigt. Am Freitag sind dann die Über-30-Jährigen an der Reihe, ehe am Montag, 10. Mai, alle, die älter als 16 Jahre sind, über die Webseite von Notruf NÖ ihren Termin für die Corona-Impfung buchen können.