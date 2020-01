Jede zehnte Pflege-Stelle im Most- und Waldviertel ist, laut der Caritas, aktuell unbesetzt. "Als einer der größten Anbieter von mobiler Hauskrankenpflege in Niederösterreich wissen wir, wie dringend Pflege- und Sozialpersonal gesucht wird", sagt Hannes Ziselsberger, Direktor der Caritas der Diözese St. Pölten.

Hier sei ganz konkret zu spüren, wie sich der Fachkräftemangel im Pflegebereich in Österreich auswirkt. "Wir sehen es als Caritas als unsere Aufgabe, hier nicht nur Forderungen zu stellen, sondern auch selbst aktiv zu werden und noch mehr hochqualitative Ausbildungsplätze anzubieten", meint Ziselsberger. Deshalb soll es ab Herbst ein weiteres Angebot in Niederösterreich geben: Wie auch in der Steiermark, in Kärnten und in Wien startet hier die erste fünfjährige Pflegeausbildung mit Matura als Schulversuch. „Das ist ein wichtiger Lückenschluss im Bildungssystem, denn bisher konnte eine Pflegeausbildung erst mit 17 Jahren begonnen werden“, betont Ziselsberger. Wissend um den hohen Bedarf an Fachkräften im Pflegebereich, spricht der Direktor der Caritas St. Pölten bereits jetzt eine Job-Garantie für jene Schüler aus, die im kommenden Schuljahr an der neuen HLSP in Gaming (Bezirk Scheibbs) beginnen und 2025 maturieren werden.

Dass sich auch die türkis-grüne Bundesregierung dem Thema Pflege und insbesondere dem Personalbedarf im Gesundheits- und Sozialbereich widmet, begrüßt die Caritas ausdrücklich. Caritas-Präsident Michael Landau betonte, dass er auf rasche, konkrete Schritte in Richtung einer Personaloffensive für die Pflege hoffe. „Wenn wir nicht wollen, dass unser Pflegesystem selbst zum Pflegefall wird, benötigen wir gute und attraktive Bildungsangebote für Jugendliche, aber auch für berufliche Quer- und Umsteiger, die in der Pflege und im Sozialbereich arbeiten wollen“, ist Caritas-Präsident Michael Landau überzeugt.

Mit ihren 18 Schulen sei die Caritas schon jetzt ein wichtiger Partner der Politik. In sechs Bundesländern gibt es schon heute Caritas-Schulen mit rund 5.300 Schülern. Der Großteil davon besucht Schulen für Sozialbetreuungsberufe – kurz SOB. Um interessierten Jugendlichen oder auch beruflichen Quereinsteigern einen guten Überblick über die Standorte und die jeweiligen Ausbildungsformen zu geben, gibt es nun ein neues, kompaktes Informationsangebot auf der Website www.caritas-schulen.at.