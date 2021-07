Über eine Million Menschen sind in Niederösterreich aktuell mindestens einmal gegen Corona geimpft. Das sind knapp 60 Prozent der Bevölkerung. Wobei die Zahlen zeigen, dass die Durchimpfungsrate bei den Jungen deutlich geringer ist wie bei den älteren Menschen.

Noch läuft die Arbeit in den Impfzentren auf Hochtouren. Das wird sich jedoch bald ändern. Mitte bis Ende August wird der Großteil der Menschen, die das wollen und bisher einen Termin gebucht haben, geimpft sein, kündigten Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig an. Die 20 Impfzentren werden ihren Betrieb dann einstellen. Weitere Impfungen übernehmen die niedergelassenen Ärzte. Die Anmeldung kann direkt bei ihnen oder über die Anmeldeplattform von Notruf-NÖ laufen. Diese habe sich trotz anfänglicher Kritik bewährt, resümieren die Verantwortlichen.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig präsentierten die aktuelle Pläne zum Impfen und Testen. Usercontent, NLK/Schaler

Termin für spontane Impfungen ohne Anmeldung wie etwa in Wien, soll es in Niederösterreich nicht geben. Laut Pernkopf und Königsberger-Ludwig ist das auch gar nicht nötig: "Auf der Plattform sind immer Termine verfügbar. Mit ein bisschen Glück bekommt man sogar noch einen für heute oder morgen." Ob es Impf-Events geben werde, sei noch nicht endgültig entschieden.

Fünf bis zehn Prozent der Termine werden nicht wahrgenommen

Klagen gibt es aus anderen Bundesländern über die fehlende Disziplin beim Einhalten der Termine - gerade auch bei Zweitimpfungen, die in die Urlaubszeit fallen. In den NÖ-Impfzentren werden täglich rund fünf bis zehn Prozent der ausgemachten Termine nicht wahrgenommen. In vielen Fällen aber auch, weil die Personen bereits davor eine andere Impfmöglichkeit erhalten hätten, meinte Pernkopf, der betonte, dass zwei Impfungen nötig seien, um vollständigen Schutz zu haben.

Für den Fall, dass Auffrischungsimpfungen zu einem späteren Zeitpunkt nötig sein werden - was heute noch nicht klar ist - sieht das Land die Sozialversicherungsträger in der Pflicht. "Wir sehen uns an, was diese planen. Im Notfall werden wir aber auch als Land gerüstet sein", kündigte der Landes-Vize an.

Drive-in-Stationen in Schwechat und Krems geschlossen

Neben den Impfzentren wird auch das Test-Angebot schön langsam heruntergefahren. Der Andrang sei hier deutlich gesunken, berichtete Königsberger-Ludwig. Mit den Gemeinden soll hier nun entschieden werden, wo in einer Region es weiter Angebote braucht. Zusätzlich dazu werde es weiterhin die Möglichkeit der Selbsttests geben. Bei der Frage, ob, wie vom Gemeindebund gefordert, die Tests für Nicht-Geimpfte künftig zu zahlen sein werden, geben sich die Verantwortlichen im Land noch zurückhaltend. Pernkopf will hier eine Entscheidung des Bundes abwarten. Von den PCR-Drive-In-Teststraßen, bei denen im Verdachtsfall getestet wird, haben mit Schwechat und Krems nun bereits die ersten geschlossen.

40 Prozent aller Neuinfektionen mit der Delta-Variante

Die Infektionszahlen sinken. Momentan sind in Niederösterreich rund 600 Menschen nachweislich mit Corona infiziert. 16 Patienten müssen mit Covid hierzulande im Spital behandelt werden, davon neun auf einer Intensivstation. Zu Spitzenzeiten befanden sich über 700 Personen im Spital, über 110 auf einer Intensivstation.

Die Delta-Variante ist auf dem Vormarsch: "40 Prozent aller Neuinfektionen sind bereits mit der Deltavariante", meinte Pernkopf und betonte, dass es sich dabei hauptsächlich um "ungeimpfte Reiserückkehrer" handle. "Wir müssen also trotz der erlangten Freiheiten vorsichtig bleiben.“