Nanuk und Una tun alles, um den Besuchern zu gefallen – so als wüssten die beiden Wölfe aus dem Wolf Science Center (WSC) Ernstbrunn, dass sie in den Grüne-Politikern Verbündete haben, die darum kämpfen, dass den eingewanderten Wölfen ein Platz in Österreich zugestanden wird.

„Durch Abschießen löst man keine Probleme“, hält die Klubobfrau der NÖ-Grünen Helga Krismer bei einem Besuch im WSC fest. Wolffreie Zonen seien weder realistisch noch praktikabel, sagt Wolfforscher Kurt Kotrschal. 20 bis 30 Wölfe, so schätzt er, leben derzeit in Nieder- und Oberösterreich.

Keine Gefahr für Menschen

„Für den Menschen geht im Moment keine Gefahr aus“, plädiert er für „aufmerksame Gelassenheit“. Der Fokus müsse sich auf den Herdenschutz richten. Wie der funktionieren kann, zeigte Schafbauer Willi Klaffl aus Rosenburg den Grüne-Politikern. Er hält seine 250 Schafe auch auf abgelegenen Weiden und schützt sie mit Elektrozäunen und Herdenschutzhunden. „Das hat bisher sehr gut funktioniert“, zieht er Bilanz. Die Grünen fordern Subventionen der Landwirte beim Herdenschutz und nicht erst Entschädigungen im Schadensfall.

„Wir setzen konsequent um, was im österreichischen Wolfsmanagement-Plan, den der WWF mitbeschlossen hat, vorgesehen ist“, betonen Experten des Landes NÖ, „dazu gehören Entschädigungen, Herdenschutz-Beratung und jetzt eben auch die Vergrämung mit Schreckschüssen.“