Sie ortet nach Durchsicht des Budgetentwurfs für 2019 ein „Rückschritts-Budget“, vor allem bei „großen und wichtigen“ Themen. Krismer nennt als Beispiel die Familien: „Dort wird das Budget von 50 auf 20 Millionen Euro gekürzt“. Außerdem vermisst sie Antworten auf die große Herausforderungen. Als Beispiel nennt sie „Park & Ride“-Anlagen, für die weitere 150 Millionen Euro fehlen.

Außerdem vermissen die Grünen große Projekte für den Radverkehr in Niederösterreich und eine verstärkte Fokussierung auf den Umwelt- und Klimaschutz. Wenig zuversichtlich ist die Grünen Chefin bei den Sparplänen der Landesregierung wie sie bei einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag betonte: „Es hat noch kein Budgetprogramm gegeben, das auch nur einmal eingehalten wurde“, so Krismer. Nachgefragt auf die Reduktion des Nettoabgangs 2017 um 20 Millionen Euro meint sie: „Diese Zahl schaut vielleicht ganz gut aus, aber andere Kennzahlen sind dafür wieder sehr schlecht.“ Außerdem fehle ihr die Transparenz bei der mittelfristigen Finanzplanung.

Wenig verwunderlich werden die Grünen daher das Budget 2019, das in der kommenden Woche nach einer zweitägigen Sitzung im Landtag beschlossen wird, nicht mittragen.