Helga Krismer: "Es ist viel in Bewegung gekommen!"

Werbung

Am Abend war Party. Am Nachmittag war Jubel. Denn: Schon bei der ersten Hochrechnung zu Niederösterreichs Landtagswahl 2023 kamen Niederösterreichs Grüne auf 7,3 Prozent. Und: ein viertes Mandat und damit auch (wieder) den Klubstatus im Landtag.

"Super", jubelte Landessprecherin Helga Krismer, die mit Gesundheitsminister Johannes Rauch ins Landhaus gekommen war. Und mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler am Abend (weiter)feierte. Davor hielt Krimser im NÖN-N1-TV-Interview fest: "Da gibt es so viel zu tun, in diesem Land", und versprach: "Genau das werden wir jetzt machen!" Schließlich hätten die Grünen "eine große Aufgabe und eine große Verantwortung bekommen" - nach einem Wahlkampf, in dem "wirklich alle Grünen im Land gelaufen sind". Jetzt, so Krismer, "wissen wir, was wir zu tun haben!"