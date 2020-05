Beide hatten sich wieder dem Votum der Delegierten gestellt. Der Landeskongress fand wegen des Coronavirus via Briefwahl statt. Die Ergebnisse sind am Dienstag in einem Pressegespräch in St. Pölten präsentiert worden.

Mit Rückenwind Arbeit fortsetzen

Krismer wurde demnach mit 86 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Der in seiner Funktion bestätigte Landesgeschäftsführer erhielt 91 Prozent. Er betonte am Dienstag, dass 190 Delegierte angeschrieben worden seien und 166 an der Briefwahl teilgenommen hätten. 87,37 Prozent seien eine "hohe Beteiligung" gewesen. Die weiteren Mitglieder des Landesvorstands seien mit 85 bis 95 Prozent gewählt worden, teilte Arslan zudem mit.

"Wir sind die Opposition in Niederösterreich", sagte Krismer. Die Briefwahl habe den Kurs bestätigt. "Mit diesem Rückenwind" wollen die Landessprecherin und ihr Team die Arbeit fortsetzen.

Trotz der Corona-Pandemie bleibe die Klimakrise die "größte Krise", betonte Krismer zudem. In diesem Zusammenhang übte sie einmal mehr Kritik an Großprojekten wie der Waldviertelautobahn oder der dritten Piste auf dem Flughafen Wien in Schwechat, die "nach wie vor auf der politische Agenda" stünden. "Entschlossenheit" sei notwendig, hielt die Landessprecherin der Grünen fest und forderte eine ökosoziale Steuerreform ebenso wie die Schaffung zukunftsorientierter Arbeitsplätze.