Grüne NÖ bringen Anzeige gegen EVN ein

Die Grünen Niederösterreich orten bei dem Energieversorger EVN Verstöße gegen die Grundversorgungstarife für Strom und Gas. Helga Krismer (Grüne) kritisierte bei einer Pressekonferenz, dass die Preise für die Grundversorgungstarife zu hoch seien und die Informationen zur Grundversorgung auf der EVN-Homepage nicht leicht zu finden seien. EVN-Sprecher Stefan Zach betont, dass die EVN gesetzeskonforme Tarife anbietet und ortet auf NÖN-Nachfrage bereits einen Wahlkampfmodus bei den Grünen Niederösterreich. Da seien Emotionen meist wichtiger als Fakten.

Recht auf Strom und Gas mit Grundversorgungstarifen

In Österreich sind alle Energieversorger gesetzlich dazu verpflichtet, Privathaushalte und Kleinunternehmer mit Energie zu versorgen. Dazu bieten die Energieversorger sogenannte Grundversorgungstarife an. Der Tarif für die Grundversorgung darf nicht höher sein als jener Tarif, zu dem die Mehrheit der Kunden Strom oder Gas bezieht. Die Grundversorgungstarife sind in erster Linie für Menschen vorgesehen, die Zahlungsschwierigkeiten haben oder die kurz vor einer Abschaltung stehen. Grundsätzlich kann jeder Privathaushalt oder Kleinunternehmer unabhängig von sozialen Kriterien wie Einkommensgrenzen einen schriftlichen Antrag auf Grundversorgung bei jedem Energieversorger stellen.

Grüne kritisieren EVN wegen hoher Tarife

Die Grünen Niederösterreich werfen der EVN vor, dass die Informationen zu den Grundversorgungstarifen auf der Webseite des Unternehmens nicht einfach aufzufinden sind. EVN-Pressesprecher Stefan Zach betont, dass die Informationen wie gesetzlich vorgesehen online unter www.evn.at/grundversorgung für alle zugänglich sind.

Außerdem kritisiert die Grünen-Chefin Helga Krismer, dass die Preise für Strom und Gas in den Grundversorgungstarifen der EVN “zu hoch” seien. Sie weist darauf hin, dass der Verbund bei der Grundversorgung für Privathaushalte für Strom 15,59 Cent pro Kilowattstunde (inklusive Umsatzsteuer, ohne sonstige Gebühren) verlangt. Bei der EVN beträgt der Preis für Privathaushalte in der Grundversorgung rund 54,26 Cent pro Kilowattstunde (inklusive Umsatzsteuer, ohne sonstige Gebühren). EVN-Sprecher Stefan Zach erklärt, dass der Preis dadurch zustande kommt, weil mit dem Tarif Optima Flex Natur “die größte Anzahl der Kunden versorgt wird”. Die EVN mache auch keine Übergewinne. “Wir kaufen 100 Prozent des Erdgases und etwa 60 Prozent des Stroms für unsere Kundinnen und Kunden auf den Märkten zu aktuell sehr hohen Preisen ein”, sagt Zach.

„Es ist enttäuschend, dass die EVN in Zeiten der größten Energiekrise und höchsten Teuerung seit Jahrzehnten, mutmaßlich versucht, die Schutzbestimmungen für die Menschen in unserem Land zu umgehen”, sagt Krismer. Deshalb haben die Grünen bei der Bezirkshauptmannschaft Mödling zwei Anzeigen auf Grundlage des NÖ Elektrizitätswesengesetzes und des NÖ Gaswirtschaftsgesetzes gegen die EVN eingebracht. “Die EVN KG verhält sich bei der Gestaltung des Grundversorgungstarifs rechtskonform”, betont EVN-Sprecher Zach und weist damit die Vorwürfe der Grünen zurück.