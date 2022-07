Grüne NÖ fordern Preisgarantie auf 80 Prozent des Stromverbrauchs

Werbung

Es sei an der Zeit, dass das Land Niederösterreich bei den Energiepreisen eine Lösung anbietet, heißt es von Niederösterreichs Grünen. Grünen-Chefin Helga Krismer fordert, dass EVN Kunden für 80 Prozent der Menge ihres durchschnittlichen Gas- und Stromverbrauchs der letzten drei Jahre den Preis, der vor der Gaskrise galt, bezahlen. „Für den darüberhinausgehenden Verbrauch wird der aktuelle Marktpreis verrechnet“, erklärt Krismer. Betont wird, dass diese Regelung nicht nur für private Haushalte, sondern auch für Betriebe und Industrie gelten müsse.

Helga Krismer ruft die Landesregierung auf aktiv zu werden. Foto: Grüne NÖ

„Das Land Niederösterreich hat als Hauptaktionärin der EVN die Möglichkeit, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu vertreten“, sagt Krismer. Mittels außerordentlicher EVN-Hauptversammlung können laut den Grünen die notwendigen Beschlüsse umgesetzt werden. Außerdem könne das Land mit dem Verzicht auf die Dividende der EVN-Aktie endlich im Sinne der Niederösterreicher handeln und auch eine Vorbild-Funktion für andere Bundesländer einnehmen.

Preisgarantie fördert Energiesparen

Wichtig sei dabei vor allem auch der Aspekt des Energiesparens. „Wenn die Bevölkerung weiß, dass sie für 80 Prozent ihres Stromverbrauchs den Vorkrisen-Preis bezahlt, versucht sie möglicherweise den zusätzlichen Verbrauch möglichst gering zu halten“, heißt es. So werde demnach nicht nur Geld, sondern auch Energie gespart. „Das wäre ein massiver Beitrag zum Klimaschutz und zur Klima-Vorreiterrolle Niederösterreichs: Weil jede eingesparte Kilowattstunde hilft“, sagt die Sprecherin der NÖ Grünen im Landtag.

Auch WIFO-Chef Gabriel Felbermayr hat in einem ZIB-Interview von einer möglichen Deckelung der Stromrechnungen gesprochen. Der Experte spricht sich allerdings nicht nur für eine Garantie des Vorkrisen-Strompreises für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs aus, sondern für eine vollständige Gutschrift dieser 80 Prozent. Für den Rest solle man, wie in Krismers Vorschlag, den aktuellen Marktpreis bezahlen. „So würden also die Stromrechnungen einen Deckel aufgesetzt bekommen, die Preissignale kommen aber weiterhin bei den Haushalten an“, sagt Felbermayr.