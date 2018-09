Der Hitze-Sommer und die Überflutungen der letzten Tage hätten den akuten Handlungsbedarf erneut aufgezeigt. „Ein Freund hat mich angerufen und erzählt, dass sein Keller in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf, Anm.) voll von Schlamm war“ – und das seien erst die Anfänge der Katastrophe, denen sich Österreich und ganz Europa künftig stellen müssten.

„Uns steht das Wasser bis zum Hals, während andere Orte mit einer andauernden Dürre konfrontiert sind“, so Krismer, die hinzufügt: „Es geht ums nackte Überleben.“ Sie fordert die Regierung dazu auf, „für Sicherheit zu sorgen“, zumal Österreich aktuell den EU-Ratsvorsitz hat.

Zahlreiche Anträge werden gestellt

Man müsse das System gänzlich umstellen, „um zu überleben“. Vor allem in NÖ, dem größten Agrarbundesland Österreichs, seien die Auswirkungen des Klimawandels deutlich spürbar. Daher wolle man in den nächsten Tagen viele Anträge stellen, um gegen die „drohende Klimakatastrophe“ einzustehen, so die Grünen-NÖ-Landessprecherin.

Als „Symbol der Katastrophe“ wolle sie VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dieser Tage daher auch Gummistiefel in deren Büro stellen, denn: „Die werden wir sicher bald alle brauchen.“