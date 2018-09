Krismer kündigte für Mittwoch persönliche Erklärung an .

Die Landessprecherin der niederösterreichischen Grünen, Helga Krismer, wird am Mittwoch in Wien eine "persönliche Erklärung" abgeben. Über ihre Beweggründe wollte die Fraktionschefin am Dienstag auf Anfrage nicht sprechen. Die Ankündigung, die sie zu machen habe, werde für ganz Österreich Bedeutung haben, sagte die 46-Jährige.