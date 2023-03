Krismer möchte Alternative zur „Koalition der ewig Gestrigen“

Werbung

Es sei in der Tat eine schwere Geburt, in dem niederösterreichischen Proporz-System eine tragfähige Regierung auszuhandeln, sagt Helga Krismer, die kurz zuvor einstimmig zur Klubobfrau der Grünen im NÖ Landtag gewählt wurde. Sie drückte ihr Bedauern, dass die Verhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP gescheitert sind, aus. Mit dem Arbeitsübereinkommen zwischen ÖVP und FPÖ sei Niederösterreich „zu einem ideologischen Spielball der Rechtsextremen und Rechtskonservativen geworden“. Die Schwarz-Blaue Koalition sei eine „Koalition der Gestrigen und der ewig Gestrigen“, die nicht in der Lage sei, die Themen der Zeit, wie etwa die Klimakrise, adequat anzupacken.

Krismer: „Hoffnung lebt“

Die Grüne Klubobfrau möchte nun alles daran setzen, um Schwarz-Blau im NÖ Landtag zu verhindern. Dafür würde sie Gespräche mit der SPÖ, der ÖVP und den NEOS suchen, um ein alternatives Arbeitsübereinkommen auszuhandeln. Sollte es nicht möglich sein sich bis Mittwoch - die Deadline für die Regierungsformierung - auf ein solches zu einigen, werden die Grünen Landtagsabgeordneten Johanna Mikl-Leitner nicht zur Landeshauptfrau wählen. Krismer würde sich im Zuge dessen auch von Sven Hergovich, dem roten Landesparteiobmann, erwarten, Fehler in der Verhandlung einzustehen und einen Schritt vorwärts, zu der ÖVP, zu machen.

Für Krismer erfreulich ist, dass die Grünen nun Anträge im Landtag einbringen können und auch in den Ausschüssen stimmberechtigt sind. In einem Ausschuss, dem Europaausschuss, übernimmt Krismers Stellvertreter Georg Ecker den Vorsitz.

Zuständigkeiten der Grünen Landtagsabgeordneten stehen fest

Mit vier Abgeordneten werden die Grünen in der neuen Regierungsperiode vertreten sein. Klubobfrau Helga Krismer wird für die Kernthemen der Partei - Klima, Energie und Umwelt - zuständig sein. Ihr Stellvertreter, Michael Ecker, übernimmt Themen rund um Bildung, Europa und Kultur. Den sozialen Themen widmet sich Silvia Moser. Der neue vierte Abgeordnete, Dominic Hörlezeder, wird für Demokratie und Tierschutz verantwortlich sein.