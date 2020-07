Gesetzesänderungen und Investitionen in der Höhe von 73,9 Millionen Euro sind morgen auf der Tagesordnung der Landtagssitzung. Diese wichtigsten Punkte stellte die VP mit Klubobmann Klaus Schneeberger heute vor.

Potenzial für Konflikt bietet die aktuelle Diskussion um die Zukunft des Bundesheeres.

Die Gesetzesänderungen

Im Raumordnungsgesetz, im Krankenanstalten- und Rettungsdienstgesetz sowie in dem Gesetz mit dem klingenden Namen Kraftfahrzeugabstellabgabegesetz werden morgen Änderungen verabschiedet.

Mehr Bodenschutz

Bodenversiegelung will die VP vermeiden, sagt Schneeberger. Deswegen werden die erstmalige Widmung von Wohnbauland im Ausmaß von mehr als einem Hektar sowie bei Bauland-Betriebs- und Bauland-Industriegebiet mit mehr als zwei Hektar eingeschränkt.

Außerdem wird die Verantwortung der Gemeinden gestärkt. Wenn ein örtliches Entwicklungskonzept für die Raumplanung vorliegt, soll es beschleunigte Verfahren geben.

Alle zahlen gleich viel für Rettung

Zwischen 4, 50 und 22 Euro schwankt der Rettungsbeitrag pro Einwohner in NÖ. Das wird angepasst, damit jede Gemeinde gleich viel zahlt. Insgesamt tragen die Gemeinden dann 12, 9 Millionen Euro bei und das Land statt 2,6 Millionen 7,3 Millionen.

Manche Gemeinden, die bisher sehr wenig gezahlt haben werden vielleicht frustriert sein, meint Schneeberger. Auch in Wiener Neustadt, wo er Bürgermeister ist, lag der Beitrag bis jetzt bei 4,60 Euro pro Kopf. Aber die Angleichung sei auf jeden Fall fair.

Außerdem zahlt das Land dann 31,25 Millionen für weitere Tätigkeiten wie Flugrettung, Notärzte und Leitstelle Notruf 144.

Insgesamt werden in Niederösterreich so 523 Rettungsfahrzeuge finanziert.

Parken flexibler gestalten

NOEN Klaus Schneeberger (ÖVP)

In Wiener Neustadt liegt am Stadtrand ein großes Einkaufszentrum, direkt daneben ein Wohngebiet. Das ist von Kunden und Mitarbeitern oft so zugeparkt, dass die Anrainer selbst keinen Parkplatz mehr finden.

Gegen Situationen wie diese schafft eine Gesetzesänderung Abhilfe, sagt Schneeberger. Städte und Gemeinde bekommen mehr Handlungsspielraum bei Regelungen der "grünen Zone". Der Gemeinderat soll flexibel entscheiden können, wer dort parken darf und diese Regelungen auch für nur wenige Monate einsetzen dürfen.

Dafür müssen die Parker auch zahlen. Aber für jede Stadt ab 10.000 Einwohnern biete diese Änderung eine gute Handhabe, so der Klubobmann.

Die Gefahr einer undurchsichtigen Regelung wie sie in der Wiener Innenstadt kommt, sieht Schneeberger nicht. Die Städte seien viel kleiner und überschaubarer.

Allerdings ist die Wiener Innenstadt per se ja auch nicht riesig.

Geld für Schauboden, NÖVOG, Campus

73,9 Millionen Euro an Investitionen sollen morgen beschlossen werden. Die größte Summe kommt der NÖVOG zuteil mit 34,5 Millionen.

32,3 Millionen fließen in den Campus Krems, der mit 11.000 Studierenden die Hälfte aller Hochschüler in Niederösterreich zählt.

Das sozialpädagogische Betreuungszentrum Schauboden in Purgstall bekommt 7,14 Millionen zugesprochen.

Aktuelle Stunde zu Heeresdiskussion

Währen Schneeberger bei all diesen Punkten die Geschlossenheit der Parteien betont, gibt es eine Sache, die zu Diskussionen führen werde: Die Debatte um das Bundesheer.

Dazu hat die FPÖ auch eine Aktuelle Stunde eingebracht. Der VP-Klubobmann betont, die VP Niederösterreich stehe hinter Ministerin Claudia Tanner.

Aber sie stehe auch hinter den Verteidigunsaufgaben des Bundesheers. In NÖ werde keine einzige Kaserne geschlossen, im Gegenteil: 16 Millionen heuer und 7 Millionen im nächstes Jahr werden in die Modernisierung und Sanierung von Kasernen investiert.