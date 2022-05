Grüne wollen Infos und Kosten aller Studien öffentlich machen

Werbung

Für Aufregung sorgten in der Landes-Politik zuletzt die Aufträge aus Niederösterreich an Ex-ÖVP-Ministerin und Meinungsforscherin Sophie Karmasin, die als Beschuldigte in der ÖVP-Inseraten-Korruptions-Causa geführt wird. Insgesamt soll die Meinungsforscherin mit ihrem Unternehmen "Karmasin Research & Identity" in den vergangenen fünf Jahren Aufträge über 338 Millionen Euro von der Landesregierung erhalten haben. Das geht aus den Antworten auf parlamentarische Anfragen der SPÖ hervor.

In den vergangenen Tagen übten SPÖ und FPÖ Kritik an den Aufträgen von ÖVP-Regierungsmitgliedern. Die Landes-ÖVP meinte auf NÖN-Nachfrage, dass wissenschaftliche Studien wichtige Grundlage der politischen Arbeit seien. Die Grünen wollen nun für mehr Transparenz in diesen Teil der Politik sorgen.

Sie forderten im Landtag, alle von der Landesregierung in Auftrag gegebenen Studien und Gutachten auf der Landes-Webseite zu veröffentlichen und auch die Kosten dafür anzugeben. Damit wollen sie für Nachvollziehbarkeit sorgen und den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern Transparenz gewähren. Sie sollen auch erfahren, wofür die Ergebnisse verwendet werden. "Derzeit finden sich nur vereinzelt Informationen über Studien des Landes, verstreut unter Themengruppen, nur teilweise mit inhaltlicher Zusammenfassung, sehr selten auch mit Link zur gesamten Studie“, kritisiert Grünen-Landessprecherin Helga Krismer.

Zumindest im Moment wird aus der Grünen Forderung aber nichts. Mit den Stimmen der ÖVP wurde die Behandlung des Antrags im Landtag abgelehnt.