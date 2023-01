Gegen das Proporzsystem: Krismer fordert Sonderlandtag

Werbung

Die grüne Abgeordnete will den Sonderlandtag jedenfalls noch vor der Wahl einberufen. Dabei will sie vor allem zwei Themen aufs Tapet bringen: die Klima- und Energiepolitik sowie das niederösterreichische Proporzsystem, das sie zum Fall bringen will.

"Wir Grünen haben uns als einzige Partei ganz klar gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ ausgesprochen. Die Politik des ewig-gestrigen und des Aufhetzens hat in der Landesregierung keinen Platz." ÖVP, SPÖ und FPÖ würden vom derzeitigen Proporzsystem profitieren und stellen es nicht in Frage. "Sollte die FPÖ tatsächlich den zweiten Platz belegen, heißt der nächste Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer", warnt Krismer.

Problematisch hält sie "das Herbeischreiben von Regierungskoalitionen. In vielen Ländern sind Umfragen zum Wahlausgang eine bestimmte Zeit vor dem konkreten Urnengang verboten, aus gutem Grund", sagt Krismer.

Auch müssten, um die Energie- und Klimakrise zu bewältigen, "jetzt endlich Schritte gesetzt werden". Krismer betont: „Die Klimakrise lässt und keine Verschnaufpause. Insofern möchten wir in der Klima- und Energiefrage Klarheit in drei Punkten: Das Fracking-Verbot in die Landesverfassung hieven, die Ausdehnung der vorhandenen Windkraftzonen sofort beauftragen - damit könnten 100 Windkraftanlagen schneller errichtet werden - und Großeinkauf von Photovoltaik, damit in kürzester Zeit auf jedem öffentlichen Gebäude von Land und Gemeinden Photovoltaik Strom produziert wird."